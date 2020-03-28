Ünlü isimlerden ‘Kira benden’ kampanyası

Corona virüsü nedeniyle işlerine gidemeyen ya da işlerinden olan insanlar için ünlü isimler harekete geçti. Youtuber Atakan Özyurt, sosyal medya hesabından ihtiyacı olan ailelerin kiralarını üstlenme akımını başlattı. Akıma İdo Tatlıses, Arda Turan ve Zeynep Bastık gibi isimler de dahil oldu.

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak corona virüsü salgını nedeniyle evinde olan 2 kiracısından Nisan ayı kirasını almayacağını söylemişti. Mola’nın bu açıklamasının hemen ardından oyuncu Tolgahan Sayışman da benzer bir harekete imza atmıştı. Mola ve Sayışman’ın bu hamlesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan fenomen Atakan Özyurt, bu yardımı bir meydan okumaya çevirdi ve birçok kişinin kira masrafını karşılamak için harekete geçti.

DOSTLARINI KİRA ÖDEMEYE ÇAĞIRDI

Sosyal medyada başlatılan “challenge” (meydan okuma) akımına dahil olan oyuncu Atakan Özyurt, anlamlı bir kampanya başlattı. Özyurt, “Kira benden” diyerek maddi zorluk çeken bir ailenin bir aylık kirasını ödeyeceğini söyledi.

Özyurt’un meydan okuduğu İdo Tatlıses, “Ben 10 ailenin aylık kirasını üstlenmek istiyorum” dedi ve Edis’i de kampanyaya destek vermeye davet etti. Ünlü şarkıcı ise “5 ailenin kirasını karşılamaya hazırım” açıklamasını yaptı. Kampanyaya Emre Çolak, Arda Turan, Burak Yılmaz, Aybüke Albere ve Zeynep Bastık da destek verdi.