Ünlü isimlerden Leyla ve Eylül paylaşımları
Ağrı’da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir’den (4), acı haber geldi. Leyla’nın cansız bedeni, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki, dere yatağında yüzüstü suya atılmış şekilde bulundu. Minik Eylül’ün yüreklerde yarattığı acı daha dinmeden gelen bu kahredici haberden sonra sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Çocukların uğradığı bu şiddet ve tecavüz olaylarına devlet yetkililerinin bir an önce el koymasını isteyen ünlü isimler sosyal medya hesaplarından şu çağrılarda bulundu:
EZGİ MOLA
NİLÜFER
FUNDA ARAR
ŞÜKRAN OVALI
PINAR ALTUĞ ATACAN
EBRU DESTAN
NİLGÜN BELGÜN
YONCA EVCİMİK