Ünlü isimlerden Leyla ve Eylül paylaşımları

Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi, Eylül'den gelen haberin acısı daha dinmeden yaşanan bu gelişme sosyal medyada da büyük yankı buldu.

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Ağrı’da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir’den (4), acı haber geldi. Leyla’nın cansız bedeni, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki, dere yatağında yüzüstü suya atılmış şekilde bulundu. Minik Eylül’ün yüreklerde yarattığı acı daha dinmeden gelen bu kahredici haberden sonra sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Çocukların uğradığı bu şiddet ve tecavüz olaylarına devlet yetkililerinin bir an önce el koymasını isteyen ünlü isimler sosyal medya hesaplarından şu çağrılarda bulundu:

EZGİ MOLA



NİLÜFER



FUNDA ARAR

ŞÜKRAN OVALI



PINAR ALTUĞ ATACAN



EBRU DESTAN



NİLGÜN BELGÜN



YONCA EVCİMİK



