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Ünlü isimlerden Leyla ve Eylül paylaşımları
Ünlü isimlerden Leyla ve Eylül paylaşımları
Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi, Eylül'den gelen haberin acısı daha dinmeden yaşanan bu gelişme sosyal medyada da büyük yankı buldu.
Magazin 3 Temmuz 2018 - 07:07

Ağrı’da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir’den (4), acı haber geldi. Leyla’nın cansız bedeni, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki, dere yatağında yüzüstü suya atılmış şekilde bulundu. Minik Eylül’ün yüreklerde yarattığı acı daha dinmeden gelen bu kahredici haberden sonra sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Çocukların uğradığı bu şiddet ve tecavüz olaylarına devlet yetkililerinin bir an önce el koymasını isteyen ünlü isimler sosyal medya hesaplarından şu çağrılarda bulundu:

EZGİ MOLA

ezgi-mola
NİLÜFER

nilufer
FUNDA ARAR

funda-ararŞÜKRAN OVALI

sukran-ovali
PINAR ALTUĞ ATACAN

pinar-altug-atacan
EBRU DESTAN

ebru-destan
NİLGÜN BELGÜN

nilgun-belgun
YONCA EVCİMİK

yonca-evcimik

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