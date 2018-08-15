Ünlü isimlere şantaj yapan çete liderinden ‘Şizofrenim’ iddiası

Aralarında Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Erdal Özyağcılar gibi ünlü isimlerin de arasında bulunduğu 58 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yaptıkları gerekçesiyle 12'si tutuklu 16 sanıklı çetenin yargılamasına başlandı. Çetenin yöneticilerinden olduğu ve sosyal medyada "Ducky Layne" ismini kullandığı iddia edilen Gökyar Şen, şizofreni hastası olduğunu iddia ederek, hesap çalma konusunda bir iki yöntem bildiğini ancak iddianamede bahsedilen yöntemleri kullanmadığını iddia etti.

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İstanbul 46'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 12'si tutuklu 16 sanık ile müştekiler şarkıcı Tarık Mengüç ile Berrak Tangülü, Ayfer Demir, Gamze Taşkın hazır bulundu.

MAHKEMELER ARASINDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI YAŞANDI



Duruşmada, dava dosyasının İstanbul 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul 46'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi arasında görev yönünden yaşanan uyuşmazlığın giderilmesi nedeniyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildiği, Bölge Adliye Mahkemesi'nin de İstanbul 46'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevli olduğu yönünde karar verdiği hatırlatıldı.

“ŞİZOFRENİ HASTASIYIM”



Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri iddia edilen çetenin yöneticilerinden olduğu ve sosyal medyada ‘Ducky Layne’ ismini kullandığı iddia edilen Gökyar Şen, suçlamaları kabul etmeyerek “Büyük bir organizasyonla karşı karşıyayım. Emniyete aldıklarında cinsel istismarda bulundular. İşkence gördüm. 2'inci gün ambulans geldi. Şizofreni hastasıyım. İlaçlarımı vermediler. Bana deli muamelesi yapıp ‘Biz ne dersek onu anlatacaksın' dediler. Kendi beyanları doğrultusunda Oscar'lık senaryo ile ifademi yazmışlar. İnternet kullanıcısıyım. Hesap çalma derseniz birkaç yöntem bilirim. Ama burada bahsedilen yöntemlerin hiçbirini bilmiyorum. Ceza evinde polislerin sesini duyuyordum. Beni Bakırköy Mahzar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırdılar. Orada da doktor kılığına girmiş sivil polisler vardı. Buradaki insanların bir suçu yok” dedi.

AVUKATI CEZA EHLİYETİ OLUP OLMADIĞINA DAİR RAPOR ALINMASINI TALEP ETTİ



Şen'in avukatı ise müvekkilinin şizofreni hastası olduğunu, raporlarının bulunduğunun ceza ehliyetinin olmadığı söyleyerek ceza ehliyetinin olup olmadığına dair rapor alınmasını istedi.

“LİSTEDEKİ HESAPLARIN ÇALINMASINI İSTEDİM”



Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan sanıklardan Abdullah Harun Aslanoğlu ise yüksek takipçili hesap satın almak için söz konusu çeteyle tanıştığını anlatarak şunları söyledi; “Instagram’da, Carder Layne isimli bir kişi ile tanıştım. Hesap satın almak istediğimi söyledim. 1-2 dakika sonra Ducky Layne ve Carder Layne tarafından kurulan Whatsapp grubuna dahil edildim. Tekstil üzerine satış yapan bir firmanın hesabını satabileceklerini söylediler. Carder Layne 500 TL, Ducky Layne 500 TL ödeyerek hesabı satın aldım. 10-15 gün sonra tekrar aynı kişiler, ‘başka bir hesap ister misin?' diye sordular. O süreçte işsizdim. Bir boşluğa düşerek internette yaptığım araştırma ile oluşturduğum örnek isim listesini Whatsapp grubuna gönderdim. Aktif hesap olduğunu gördüğüm bu hesapların kendileri tarafından çalınmasını istedim. Göndermiş olduğu listedeki hesaplar ben listeyi göndermeden önce çalınmıştı”

“TİCARİ GELİR ELDE ETMEYİ DÜŞÜNDÜM”



Hakimin, “bu hesapları ne yapacaktın” sorusu üzerine Aslanoğlu, “Söz konusu bu aktif hesaplara verilen reklam üzerinden ticari gelir elde etmeyi düşündüm. Bu olay karşısında pişmanım. Operasyondan günler sonra Ducky Layne'ın ismimi vermesi ile bu dosyaya dahil oldum” .şeklinde cevap verdi.

DUCKYE LAYNE’Yİ SESİNDEN TEŞHİS ETTİ



Örgüt yöneticiliği ile suçlanan sanıklardan Doğukan Esentürk ise Ducky Layne çetesine 15 yaşında tehdit edilerek dahil edildiğini iddia etti. Esentürk, “Ducky Layne ile bilgisayarıma virüs göndermesi sonucu tanıştım. Önce beni tehdit etti. Facebook hesabımdan paylaşımlar yaparak hakaretlerde bulundu. Grubuna katılmamı teklif etti. Gruba 2014-15 yıllarında 15 yaşındayken katıldım. Grubun amacı PKK sempatizanı kişilerin sayfalarını kapatmak ve takipçi sayısını arttırmaktı. 2012 Şubat ayında Instagram hesabı çalma olayları başladı. İsmini Berkay olarak bildiğim Ducky Layne isimli kişi hesap çalmaya başladığını söyledi. Hesap çalma işlerinde bulunmadım. Para alma işleminde bulundum. Babamın üzerine kayıtlı cep telefonu numarasına 4 kez para geldi. Ducky Layne’nin talimatlarını yerine getirmemeye başladım. Bu kişinin talimatlarıyla darp ve tehdit edildim. Haziran 2017'de gruptan ayrıldım ve bu kişilerle bağımı kopardım. Ducky Layne ile Whatsapp üzerinden sesli görüşüyorduk. Ducky Layne’nin sesi salonda bulunanlardan Gökyar Şen ile uyuşmaktadır” diye konuştu.

“FİSHİNG (OLTALAMA) YÖNTEMİNİ İNTERNET ARAŞTIRMASI SONUCU ÖĞRENDİM”



Örgüt üyesi olmakla suçlanan Oktay Özmen de küçük yaştan beri interneti iyi kullandığını anlatarak şunları söyledi; “Dosyaya bakınca oltama olarak tabir edilen Fishing yönteminin kullanıldığını gördüm. Fishing yöntemi internette herkes tarafından öğrenilebilir. Ben de 17 yaşındayken internet sitelerinde gezinirken öğrendim ve bunu uygulamaya çevirerek 2 hesabı ele geçirdim. Şikayetçiler daha sonra Instagram üzerinden bana ulaşarak hesaplarını geri almak için para teklif ettiler. Bir hesabı 10 TL, diğer hesabı ise 300 TL karşılığı geri verdim. Bu eylemleri gerçekleştirdiğimde 17 yaşındaydım ve suç olduğunu bilmiyordum. Sonrasında insanlara yardım etmek için kullanmaya başladım. Mağdurlardan çok özür diliyorum. Zararları neyse karşılamak istiyorum”

MICROSOFT YAZILIM YARIŞMASINDA 3’ÜNCÜ OLDU



Özmen'in avukatı ise “Müvekkilim Microsoft yazılım yarışmasında 3'üncü olmuştur. Bu konuda yeteneklidir. Ayrıca Kocaeli Siber Suçlar Mücadele Şubesi'ne de dışarıdan yardım etmektedir. Olayda tek başına hareket etmiştir. İddia edilen suç tarihlerinde 18 yaşından küçüktür. Kendisi bilgisayar yazılımı ve hackerlık işi ile ilgilidir. Bu tüm dünyada bir sektör haline gelmiştir. Ancak ülkemizde sadece güvenlik alanında kullanılmaktadır. Kendisine bir çalışma alanı bulamamıştır. Belki de yetkililerin ilgisini çekmek için böyle bir şey yapmıştır” ifadesinde bulundu.

200 BİN TAKİPÇİLİ SANIK



Instagram’da 200 bin takipçisi olduğunu söyleyen tutuklu sanık Bahar Çelebi de Facebook ve Instagram hesaplarının ayrı zamanlarda ele geçirilmesi sonrası çete lideri olduğu iddia edilen Gökyar Şen’le tanıştıklarını söyledi. Çelebi; “Gökyar, çalınan hesaplarımı kurtarmak için benden kimlik bilgilerimi istedi. Ben de kendisine güvenerek bu bilgileri verdim. Daha sonra görüşmelerimiz oldu. Ancak Gökyar beni sürekli tehdit ediyordu. Instagram hesabımdan uygunsuz fotoğraflar koymakla tehdit ediyordu. Kimlik bilgilerim bilgim dışında kullanıldı” şeklinde konuştu. Çelebi, 200 bin takipçili hesabını da reklam verildiği için ticari kazanç sağlamak amacıyla kullandığını söyledi.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

SANIKLARIN BİN 321 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR



Ünlü sanatçılar Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan gibi isimlerin de bulunduğu 58 kişinin başta ınstagram ve twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarını ele geçirerek para koparmak amacıyla şantaj yaptığı iddia edilen iddianamede, 12’si tutuklu 18 sanık hakkında, “Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, hakaret ve taciz” suçlarından 3 yıldan 1321 yıla kadar hapis cezası isteniyor.