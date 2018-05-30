Ünlü isimlerin Çağatay Ulusoy sessizliği

İşletmeci İlyas Güngör yeni yaşını önceki akşam Zekeriyaköy’de bir restoranda kutladı. Doğum günü partisine Mehmet Erdem, Seçkin Özdemir, Ertan Saban, Aras Bulut İynemli, Bige Önal, Hazal Kaya, Ali Atay ve Duygu Sarışın katıldı.

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Doğum günü partisi için özel kapatılan mekandan ilk ayrılan güzel oyuncu Duygu Sarışın, bir dönem aşk yaşadığı eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un yargılandığı “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı almasıyla ilgili sorulan sorulara sessiz kalarak arabasına geçerek hızla uzaklaştı.

“EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ”

Aras Bulut İynemli partiden sevgilisi Bige Önal'la el ele ayrıldı. İynemli, “Yakın arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Çok eğlendik” dedi. Muhabirlerin, “Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna İynemli, “İlişkimiz gayet güzel gidiyor. Şimdilik evlilik düşünmüyoruz” dedi.

Barış Arduç'la birlikte bir filmde rol alacağı söylenen Aras Bulut İynemli çıkan haberlere, “Öyle bir film projesi yok” dedi. ‘İçerde' dizisinde abi kardeşi oynadığı Çağatay Ulusoy'un “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı almasıyla ilgili sorulan sorulara sessiz kalan Aras Bulut İynemli sevgilisinin arabasına geçerek hızla uzaklaştılar.

EVLİLİK TEKLİFİNE CEVAP YOK

Partiden en son Ertan Saban ile birlikte ayrılan Hazal Kaya Ali Atay çifti, el ele objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Ali Atay'ın Hazal Kaya'ya evlenme teklifinde bulunduğu ve güzel oyuncunun da ‘Evet' çığlıkları atarak kabul ettiği söylenen haberlere çift, sessiz kalarak araçlarına geçerek evlerinin yolunu tuttu.