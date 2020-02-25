Ünlü isimlerin Rio Karnavalı çıkarması

Brezilya'nın turistleri kendisine çeken dans etkinliği Rio Karnavalı bu sene de son derece renkli görüntülere sahne oluyor. Bu benzersiz etkinliği yerinde yaşamak isteyen isimlerse sosyal medya hesaplarından geçirdikleri keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunuyor.

Şubat ayında gerçekleştirilen ve Brezilya’daki ünlü dans okullarının öğrencilerinin birbirinden renkli performanslar sergilediği Rio Karvalı bu sene de pek çok ünlü ismi kendisine çekti. Brezilyalı Alessandra Ambrossio, Instagram hesabından ülkesinin bu en özel etkinliğiyle ilgili birbirinden çekici paylaşımlarda bulundu.



Aralarında Esin Moralıoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda Türk de bu karnavalı yerinde izlemeyi tercih etti.

Sosyal medya hesaplarından renkli karnavalla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunan ünlülerin video paylaşımları da beğeni topluyor.

MARTHA’DAN ALESSANDRA PAYLAŞIMI

Bu heyecanı yerinde yaşamak isteyen isimlerden biri de Martha Graeff oldu. Kendisi de Brezilya doğumlu olan Martha, Aytek Şavkan ile evli kaldığı süre boyunca ülkemizde de tanınan yüzler arasında bulunmuştu. Şavkan’dan 2010 yılında boşandıktan sonra Amerika’ya yerleşen Graeff 2015 yılında eski basketbolcu olan DJ Rony Seikaly ile evlenmişti.

Karnaval öncesi gerçekleştirilen bir partide bolca eğlenen Martha buraya davetli olan ünlü model Alessandra Ambrossio ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

KARNAVALDAN CANLI YAYIN

Bu renkli etkinliğe katılan isimler, Instagram hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerine karnavalın renkli anlarını ulaştırdı.