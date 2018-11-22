Ünlü manken, ‘bacak boyum 117 cm’ diyen Seda Akgül’e bu fotoğrafla meydan okudu

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“Bacak boyum 117 cm” diyen Seda Akgül’e Tuğçe Aral’dan jet yanıt geldi. Podyumların en uzun bacaklı mankeni olarak bilinen Tuğçe Aral, sosyal medya hesabında paylaştığı Jennifer Lopez pozuna, “Benimki bir fazla; 118 cm.” notuyla Seda Akgül’e meydan okudu.

SEDA AKGÜL BACAK BOYUM 117 CM DEMİŞTİ

Seda Akgül, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından derin bacak dekolteli bir poz paylaşmıştı. Bir takipçisi de Seda Akgül’ün fotoğrafının altına “Bir bacakların var. Öyle poz veriyorsun, böyle poz veriyorsun… Hepsinde bacaklar ön planda” yorumunda bulunmuştu. Seda Akgül takipçisinin bu yorumuna, “Sende de 117 cm bacak olsun, sen de koy…” yanıtını vermişti.

PODYUMUN EN UZUN BACAKLI MANKENİ

Manken Tuğçe Aral ise sosyal medya hesabından öyle bir paylaşımda bulundu ki direkt Seda Akgül’e meydan okudu. Podyumların en uzun bacaklı mankeni olarak akıllarda yer eden Tuğçe Aral, sosyal medya hesabından verdiği Jennifer Lopez pozunu paylaşarak altına şöyle bir not düştü ve Seda Akgül’ü etiketledi:

‘BENİMKİ 118 CM, ÖLÇTÜRELİM DERSEN HODRİ MEYDAN’

“Bizde gelenektir, büyüklere hürmet edilir ama 117 cm bacak boyu nedir ablacım! Boy belli, en belli, yaş belli! Yine saygısızlık etmeyelim ama fotoğrafı şuraya bırakıp, notumuzu yazalım. Benimki bir fazla; 118 cm. Ölçtürelim dersen de, hodri meydan!”

BACAKLARINA SİGORTA BİLE YAPTIRMIŞTI

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla Instagram’ı kasıp kavuran Tuğçe Aral, Türkiye’nin en uzun bacaklı unvanını korumak için bacaklarını sigortalatmıştı. Bacaklarına nazar değmesinden ciddi anlamda korkan güzel model Tuğçe Aral, “Bu ara nazardan o kadar çok korkuyorum ki… Çünkü insanların çok dikkatini çekiyor. Ben de önlem almak için bacaklarımı sigortalattım” şeklinde bir açıklama yapmıştı.