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Ünlü manken Emily Ratajkowski bebeğiyle verdiği pozu Instagram’da paylaştı

Emily Ratajkowski, çarşamba günü kendisi ve dokuz aylık oğlu Sylvester ile fotoğrafını Instagram'da hikaye olarak paylaştı.

Sozcu.com.tr
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Ünlü manken Emily Ratajkowski bebeğiyle verdiği pozu Instagram’da paylaştı

Sebastian Bear-McClard ile 23 Şubat 2018’de New York’ta düzenlenen ve sadece birkaç arkadaşlarının katıldığı bir törenle dünya evine girmişlerdi. 2021’de ilk bebeklerini kucaklarına alan çift, oğullarına Sylvester adını verdi.
Ratajkowski, Instagram’dan sık sık bebeğiyle fotoğrafını paylaşıyor. Son olarak ünlü model hikaye olarak 9 aylık bebeklerini biberonla emzirirken göründü.

Ratajkowski, geçtiğimiz günlerde katıldığı Late Night with Seth Meyers programında da annelik hakkında konuşmuştu:

“Doğduğundan beri dünyanın en üretken insanıyım.”

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