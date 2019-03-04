Ünlü moda firmasından Didem Soydan’a yarım ekmek köfte!

Yurt dışında katıldığı çekimlerle olduğu kadar sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla ve gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken Didem Soydan, aynı zamanda esprili kişiliğini göstermekten de çekinmiyor. Soydan, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda bu özelliğini bir kez daha ortaya koydu. Bir öğle yemeği için kendisine sipariş edilen yarım ekmek köftenin paketini takipçileriyle paylaşan Didem Soydan, ünlü bir Fransız moda markasının logosunu taşıyan kağıda sarılmış köfte ekmek kağıdını göstererek firmaya kendilerine ekmek arası köfte yolladıkları için teşekkür ediyor.