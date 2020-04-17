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Ünlü model Ashley Graham’dan itiraf
Ünlü model Ashley Graham’dan itiraf
Büyük beden model Ashley Graham, ilk kez kapak kızı olduğu dönemi anlatırken bir itirafta bulundu: "Bir başka model benim kapak olmama sevinmemişti. Benim çok büyük olduğumu ve benim gibi kadınların kapak olmaması gerektiğini söyledi."
Magazin 17 Nisan 2020 - 12:11

Naomi Campeel’ın “No Filter With Naomi” (Naomi ile Filtresiz) adlı YouTube programına konuk olan model Ashley Graham, ilk modellik yıllarından ve eleştirilen Sports Illustrated kapağından söz etti. Graham modellik tarihine geçtiği çekimi, “Acemiydim ama muhteşem bir fotoğraf çekimi oldu, çok güzel fotoğraflar çekildi ve kapak oldum” diyerek anlattı.

Başka bir modelin kendisi kapak olduğu için mutsuz olduğunu söyleyen yeni anne Graham, “Benim çok büyük olduğumu ve benim gibi kadınların kapak olmaması gerektiğini söyledi” belirtmişti.


Campbell, bu açıklama üzerine “Seni şimdi de korurum çünkü o kişinin bunları demeye hakkı yoktu. Şimdi senin zamanın” diyerek ünlü modeli savundu.

Ünlü model 2010 yılında film yönetmeni Justin Ervin ile evlendi. Graham geçtiğimiz ocak ayında anne oldu.

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