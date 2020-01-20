Ünlü model Bar Refaeli üçüncü kez anne oldu
İsrail uyruklu model Bar Refaeli’den müjdeli haber geldi. Hastane kıyafetleri içinde fotoğrafını paylaşan Rafaeli, “Gerçek çekici görünüm bu. 3,5 yılda 3’üncü bebek. Aile her şeydir. Hayat güzeldir” notunu yazdı.
İSMİNİ VE CİNSİYETİNİ AÇIKLAMADI
Refaeli’nin 3 yaşında Liv ve 2 yaşında Elle adında iki çocuğu daha bulunuyor. Ünlü model, üçüncü bebeğinin adını ve cinsiyetini açıklamasa da Times of Israel gazetesi, Refaeli’nin bir erkek bebek dünyaya getirdiğini yazdı.