Ünlü model Cara Delevingne’nin son dövmesi kafaları karıştırdı

Dünyaca ünlü süper model Cara Delevingne, hayranlarının son dövmesindeki yazım hatasını fark etmesinin ardından şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Vücudunun çeşitli yerlerinde 20’den fazla dövmesi bulunan 31 yaşındaki İngiliz model Cara Delevingne, yeni yaptırdığı “Dormiveglia” dövmesini göstermek için üstsüz poz verdi.

İtalyanca “yarı bilinçli durum” anlamına gelen dövmede, sanatçı Matteo Nangeroni “uyanma” (waking) kelimesini “yürüme” (walking) kelimesiyle değiştirerek anlamı farklı bir hale soktu.

“Dormiveglia: Uyku ile yürüme arasında uzanan yer” yazan dövmeyi Instagram’dan paylaşan Nangeroni’ye, takipçileri farklı ifadesi nedeniyle dikkat çekti.

Bir takipçi, “Hayır… yanlış yazdın, ‘yürümek’ değil ‘uyanmak’ olması gerekiyordu” diye yazarken bir diğeri ise, “Yürümek mi uyanmak mı? Ama çok güzel bir dövme.” şeklinde konuştu.

“BİZİM SEÇİMİMİZ”

Nangeroni ise tepkilere, “Belki de bunu biz seçtik?” şeklinde yanıt verdi. Dövme sanatçısı sonra da, “Neden ‘Çıplak’? Neden uyanmak yerine yürüyoruz? Belki de herkesin kendi vizyonu olduğu için.” şeklinde ekleme yaptı. Bu açıklamalar, hayranları tarafından inandırıcı bulunmadı ve hata yaptıklarını düşündürttü.

Ayrıca Delevingne de fotoğraf için sutyensiz poz verdiğini, sutyensiz daha iyi göründüğünü ve bunun kendi kararı olduğunu da savunmak zorunda kaldı.

Güzel model, “Özellikle fotoğrafçılık söz konusu olduğunda mükemmeliyetçiyim ve güzel bir şey yapmaya yardımcı olmaya çalışıyordum. Herkes sakin olsun lütfen. Teşekkür ederim.” şeklinde bir yorum yaptı.

İlginizi Çekebilir Leonardo DiCaprio aşkı 25 yaşındaki İtalyan modelde buldu

İlginizi Çekebilir Ünlü manken Linda Evangelista açıkladı: Kanserle mücadele ettim