Ünlü model kulüp çıkışında kadına saldırdı!

En son İstanbul’a estetik operasyon için gelen ünlü İngiliz model Katie Price, İngilitere’nin Brighton şehrinde bir gece kulübünden “çok sarhoş” olduğu gerekçesiyle atıldıktan sonra sinirini bir kadından çıkardı.

The Sun’ın yaptığı habere göre, Katie Price bulunduğu gece kulübünde aşırılık yapmaya başlamasının ardından kulüp personellerinden biri Katie’ye mekanı terketmesi gerektiğini söyleyince olaylar gelişti. Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, “Katie bir anda kadının kafasını kavradı, manzara çok kötüydü fakat kadın hiçbir şey yapmadı” şeklinde açıkladı.

Mekandan uzaklaştırılan Katie’ye bir güvenlik görevlisinin taksiye kadar eşlik etti. Ayrıca olayın görgü tanıkları, Katie Price’ın göğüs operasyonundan kalan dikişlerinin açıldığını ve dikişlerinden sıvı aktığını da bildirdi.

The Sun Online, Katie Price’ın “orta yaş krizine” girmiş olabileceğini belirtti.