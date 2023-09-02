Ünlü model Miranda Kerr, dördüncü çocuğunu bekliyor

Eski Victoria's Secret Meleği Miranda Kerr, dördüncü çocuğunu beklediğini açıkladı. Kerr'in ilk eşi Orlando Bloom ile bir ve şimdiki eşi Evan Spiegel ile iki çocuğu daha var.

Sozcu.com.tr

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Ünlü model Miranda Kerr, son zamanlarda bebek heyecanı yaşıyor. Kerr, dördüncü çocuğunu beklediğini duyurdu.

40 yaşındaki eski Victoria’s Secret Meleği, Snapchat’te hamileliğinin artık belli olmaya başladığı bir fotoğraf yayınladı. Kerr, aynı zamanda Instagram paylaşımlarında da hayranlarını Snapchat hesabına yönlendirerek sürpriz habere dikkat çekti.

Kerr, en büyük oğlu Flynn’i, eski kocası Orlando Bloom ve eşi Katy Perry ile paylaşıyor. Ayrıca 2017’de evlendiği Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel ile de Myles ve Hart isminde iki oğlu daha bulunuyor.

Güzel model, bu yıl Perry ile kırmızı halıda verdiği pozla da dikkat çekmişti. Perry ve Kerr, son derece iyi anlaşan bir ikili, hatta bu durumu sık sık dile de getiriyorlar. 2021’de Kerr, “Orlando, onu mutlu edecek birini bulduğu için çok mutluyum çünkü günün sonunda Flynn için mutlu bir babaya ve mutlu bir anneye sahip olmak en önemli şey. Flynn benim için her zaman öncelik olmuştur ve onun güvende ve rahat hissetmesini sağlamak son derece önemli” demişti.

Kerr, ayrıca “Neyse ki Katy’ye kesinlikle bayılıyorum. Orlando, ona sahip olduğu için çok mutluyum, tıpkı Orlando’yla ayrıldıktan sonra kocamı bulduğum için minnettar olduğum gibi” diyerek eski eşi ve onun birlikteliğine bakışını da göstermişti.

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