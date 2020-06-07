Ünlü model Nyakim Gatwech’den üstsüz paylaşım

Ten rengiyle görenleri büyüleyen “Karanlığın Kraliçesi” lakaplı siyahi manken Nyakim Gatwech, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. Şaşırtıcı derecede ten rengi siyah olan ünlü model, doğal güzelliği ile Guinness rekorlar kitabına girdi. ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinden sonra ırkçılığa karşı artan protestolar sonrası siyahi insanlara dünyanın dört bir yanından destek yağmıştı. Takipçi sayısının hızla arttığı dikkat çeken güzel model, üstsüz paylaşımıyla ön plana çıktı.

