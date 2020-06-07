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Ünlü model Nyakim Gatwech’den üstsüz paylaşım
Ünlü model Nyakim Gatwech’den üstsüz paylaşım
Dünyanın en siyah tenli insanı seçilerek Guinness rekorlar kitabına Güney Sudanlı model Nyakim Gatwech, ırkçılığa karşı verilen mücadelenin arttığı şu günlerde sosyal medyanın yeniden gündeminde. Paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Karanlığın Kraliçesi, üstsüz paylaşımıyla dikkat çekti.
Magazin 7 Haziran 2020 - 13:32

Ten rengiyle görenleri büyüleyen “Karanlığın Kraliçesi” lakaplı siyahi manken Nyakim Gatwech, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. Şaşırtıcı derecede ten rengi siyah olan ünlü model, doğal güzelliği ile Guinness rekorlar kitabına girdi. ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinden sonra ırkçılığa karşı artan protestolar sonrası siyahi insanlara dünyanın dört bir yanından destek yağmıştı. Takipçi sayısının hızla arttığı dikkat çeken güzel model, üstsüz paylaşımıyla ön plana çıktı.

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