Ünlü müzisyen İlyas Tetik hayatını kaybetti

“Seni Buldum Ya”, “Yıllarım”, “Hayatımı Yazsam Roman Olurdu”, “Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan”, “Bulunur Elbet” gibi bir çok esere imza atan besteci, keman virtüözü İlyas Tetik 60 yaşında hayatını kaybetti.

13 yaşında keman çalmaya başlayan İlyas Tetik, hayalini gerçekleştirmek için İzmir’den İstanbul’a geldi. Yönettiği ilk albüm Tüdanya’nın “Seni Sevmeyen Ölsün” çok satanlar arasına girdi.

ÜNLÜLERLE AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTI

Ahmet Kaya, Ajda Pekkan, Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunuyor. Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaştı.