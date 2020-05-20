Ünlü müzisyen Sia, geçen yıl iki çocuk evlat edindiğini açıkladı

Avustralyalı müzisyen ve söz yazarı Sia, katıldığı bir programda ailesini büyüttüğünü açıklayarak geçtiğimiz yıl iki çocuğu evlat edindiğini açıkladı.

Müzik hayatında yüzünü göstermemesiyle ünlü sanatçı Sia, SiriusXM’in The Morning Mash Up adlı programına katıldı. Geçen yıl 18 yaşına girmiş iki erkek çocuğunu evlatlık edindiğini söyleyen Sia, pandemi günlerinde de karantinada olduklarını belirtti.

Ünlü sanatçı, çocuklarının 18 yaşında olması ve yaşları geldiği için kurumdan çıkarılacakları için evlatlık edindiğini söyledi. Onları çok sevdiğini dile getiren Sia, “Karantinayı çok zor karşıladılar ama kendilerine iyi gelecek şeyleri yapıyorlar. Gerçekten çok yardımseverler. Eğitimleri ile ilgili onlar için iyi olacak birçok şeyi yapıyorlar” dedi.

Sia, ocak ayında GQ dergisine anne olduğunun sinyallerini vermiş, fakat konuyla ilgili detaylı bilgi vermekten kaçınmıştı. Kişisel hayatını kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden Sia’nın bu hareketi takdir topladı.