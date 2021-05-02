Ünlü olmak için gerçek isimlerinden bile vazgeçmişler

Dünyaca ünlü yıldızlar, şöhret yollarında ilerlerken pek çok şeyden vazgeçiyorlar. Başarıyı yakalamak için kimi ailesini, kimi eski hayatını geride bırakıyor, bazıları görünüşlerini değiştiriyor ve bazıları da isimlerinden vazgeçiyorlar.

Biz onları bambaşka isimlerle tanıyoruz, oysa gerçek isimleri bambaşka…

JAMIE FOXX



Ray’deki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü’nü kazanan, yer aldığı projelerle başarılı performanslar sergileyen ünlü oyuncunun asıl adı Eric Marlon Bishop. Foxx, 2014’te David Letterman’a bu işe başladığında ismini değiştirdiğini çünkü biraz daha cinsiyetsiz bir şey istediğini söyledi.

Kariyerinin başlarında yeni ismine alışmak da çok kolay olmamış ve bir süre sık sık ismini kendine hatırlatması gerekmiş.

PAUL MCCARTNEY



Beatles efsanesinin gerçek adı ise aslında James Paul McCartney.

Hiç kimsenin ona James demediğini söyleyen McCartney, babasıyla isminin karışmasını önlemek için sadece Paul'ü kullanıyor.

GIGI HADID





Süper modelin asıl adı Jelena Hadid; ancak çocukken kendisine takılan Gigi ismini kullanmaya başlıyor.

2015 yılında Vogue ile yaptığı bir röportajda Hadid, okula gidene kadar böyle bir takma adı olmadığını söylüyor: “Birinci veya ikinci sınıfta Helena adında bir kız vardı ve öğretmen kafası karıştığı için anneme ‘Jelena’yı bir takma isimle çağırmam gerekse, bu ne olurdu diye sordu. Ve annem bazen Gigi dediğini söyledi.”

WEEKND





Weeknd'in asıl adı Abel Makkonen Tesfaye. 2013 Reddit Ask Me Anything’de sanatçı, evden ayrıldığında kendisine bir sahne adı seçtiğini söyledi.

“O zamanlar ismimden nefret ediyordum, bu yüzden sahne adı seçtim. Kulağa hoş geliyordu. E harfini çıkardım çünkü bu isimde Kanadalı bir grup vardı.”

ANNE HATHAWAY



Gerçek adı Anne Jacqueline Hathaway, tüm dünya onu Anne Hathaway olarak tanıyor; ama o, Annie olarak adlandırılmayı tercih ediyor.

Jimmy Fallon'ın The Tonight Show'una katıldığında Hathaway herkesten ona Annie demelerini istedi.

İlk defa 14 yaşında bir reklam filmi çekimiyle Screen Actors Guild (SAG) kartı için adının sorulduğunu ve hiç düşünmeden Anne ismini verdiğini anlatan oyuncu; “Bu doğru seçim gibi göründü, ama hayatımın geri kalanında insanların bana Anne diyeceği hiç aklıma gelmemişti. Bana Anne diyen tek kişi annemdir ve bunu sadece bana gerçekten kızdığında yapar. Bu yüzden, her dışarı çıktığımda ve biri adımı çağırdığında, sanırım bana bağıracaklar ya da kızacaklar diye düşünürüm” dedi.

CARMEN ELECTRA





Asıl adı Tara Patrick olan seksi yıldız, 1991 yılında Prince ile karşılaştıktan sonra sahne adını Carmen Electra olarak değiştirir: “Kariyerimin başında bir kız grubu seçmelerine katıldım ve onun için dans ettikten sonra, ‘Electra’ya benziyorsun. Adın bu olmalı dedi.'”

Bir süper kahraman adı gibi göründüğü gerçeğini aşmasının biraz zaman aldığını söyleyen Electra sonunda ismiyle barışıp Prince'in tavsiyesine uyum sağlamış.

MARILYN MONROE



Doğduğunda Norma Jeane Mortenson ismini alan sarışın güzel; ilk evliliğinden sonra da Dougherty adını alır.

Time’da yer alan habere göre, bir 20th Century Fox stüdyo yöneticisi ona soyadının çok fazla yanlış telaffuz edilebileceğini söyler, bu yüzden bu ismi bırakır ve annesinin kızlık soyadı Monroe’yu alır.

Stüdyo yöneticileri daha sonra, 1920’lerin en popüler Broadway yıldızlarından biri olan Marilyn Miller’ı hatırlattığı için ilk adını Marilyn olarak öneriler.

MEGHAN MARKLE





Son olarak Oprah Winfrey' e katılıp birbirinden sansasyonel açıklamalara imza atan Markle'ın asıl adı ise Rachel Meghan Markle.

Ancak o, ilk ismini kullanmaz. Yalnızca Kraliçe II. Elizabeth, Markle’ın Prens Harry ile evliliğini resmen kutsadığında, tam adını Rachel Meghan Markle kullanır.

PRENS HARRY





O da eşi Meghan Markle gibi gerçek adını kullanmıyor. Bir dizi resmi belge ve saray duyurusunda yazılı olan ismi Henry Charles Albert David.

CheatSheet’e göre Harry, ebeveynleri Prens Charles ve Prenses Diana’nın ona çocukken verdikleri gayri resmi bir takma addı.

EMMA STONE





Emma Stone’un ilk adı aslında Emily. Ancak oyuncu olduğunda, SAG’de zaten bir Emily Stone vardı, bu yüzden farklı bir tane seçmesi gerekiyordu.

2017’de W dergisine Emily J. Stone’u kullanma seçeneğine sahip olduğunu söyledi, ancak J’yi çekebileceğini düşünmedi, bunun yerine farklı bir şey seçti.

“16 yaşındaki bir çocuktan yeni bir isim seçmesini istemek gerçekten ilginç bir süreç. Önce Riley imini seçtim. Malcolm in the Middle'a konuk olmamla beraber yaklaşık altı ay herkes bana Riley dedi. Ve kimlik bunalımı yaşadım. Sonra da ismimi Emma ile değiştirdim, en azından Emily'e çok daha yakın.”

BARD PITT





Brad Pitt, göbek adından ilham aldı. Oyuncuya doğduğunda William Bradley Pitt ismi verildi. Şöhret yollarında kullandığı isim ise Bradley'den geliyor. Ancak magazin kulislerinde konuşulanlara göre; yakışıklı oyuncu kadınlarla flört ederken hâlâ kendisini William olarak tanıtıyor.

MILEY CYRUS



Miley Cyrus’un aslında adı Destiny Hope Cyrus.

İnsanlara, bebekken o kadar çok gülümsermiş ki ailesi sonunda smiley (gülen yüz) sözcüğünden esinlenerek ismini Miley’e dönüştürmüşler. 15 yaşında yasal olarak adını Miley Ray Cyrus olarak değiştirerek; babası Billy Ray Cyrus ile aynı ismi alır.

SPIKE LEE





Ünlü yönetmen, takma adını annesinden alıyor.

The New York Times’ın haberine göre asıl adı Sheltın Jackson olan yönetmene, sert bir bebek olduğu için annesi Spike ismiyle hitap eder.

LANA DEL REY





Şarkıcı 25 yaşına gelene kadar Elizabeth Woolridge Grant ismiyle anılıyordu. The Guardian’a göre, daha sonra utangaç ve sessiz Lizzy’den cesur Lana’ya geçerek tüm imajıyla birlikte ismini de değiştirdi.

Şarkıcı 2011’de Vogue’a; “O zamanlar Miami’ye sık sık gidiyordum, Küba’dan arkadaşlarımla çok fazla İspanyolca konuşuyordum. Lana Del Rey de bize deniz kenarının ihtişamını hatırlattı. Ağızdan çıkarken kulağa harika geliyordu” dedi.