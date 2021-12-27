Ünlü oyuncu 50. yaşını böyle kutladı

Pazar günü, The House of Gucci yıldızı, bir yandan doğumgünü pastasını tutarken üstsüz bir şekilde poz verdi. Leto, Doğum günü dilekleri için de teşekkür etti.

Sozcu.com.tr

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Oyuncu daha önce, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında hem Oscar’da hem de Altın Küre’de ödülü kucaklayan oyuncu, aynı zamanda NME En Seksi Erkek Ödülü’nü de alarak dikkat çekmişti. Leto şimdi bu daldaki kalıcılığını âdeta son paylaşımı ile kanıtlıyor.

Leto, sosyal medyada paylaştığı pozlarda baş parmağını kameraya doğru kaldırırken siyah bir kot pantolon ve siyah bir dijital kol saati taktı. Noel Günü’nde Jared, 10 milyon takipçisine, düğmeleri açık bir kot gömlekle poz verdiği bir fotoğraf yayınlarken fit formunu da gözler önüne serdi.

Leto, yaklaşan projesinde Marvel Comic’in vampir anti-kahramanı Morbius’u canlandıracak. Pastalı paylaşımında da dudaklarındaki kırmızı krema ile bu rolüne gönderme yapıyor.

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