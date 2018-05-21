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Ünlü oyuncu Ahmet Mekin İstanbul’u terk etmişti… Cihangir’de ortaya çıktı!
Ünlü oyuncu Ahmet Mekin İstanbul’u terk etmişti… Cihangir’de ortaya çıktı!
Son olarak iki yıl önce 'Filinta' adlı dizinin kadrosunda izlediğimiz oyuncu Ahmet Mekin, geride bıraktığımız akşam Cihangir'de görüntülendi.
Magazin 21 Mayıs 2018 - 08:29

Sokakta yürürken bir anda karşısında magazin muhabirlerini gören Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’i, 61 yıllık usta oyuncu Ahmet Mekin (86) ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. ‘Yeni bir projeniz var mı?’ sorusu karşısında;

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“Normal şartlarda beni Cihangir’de göremezsiniz. Erdek’te yaşıyorum. Oyuncu arkadaşım Toprak Sergen ile randevum vardı. Bir iş için geldim. Otelime gidip senaryomu okuyacağım” şeklinde konuştu. Ahmet Mekin en son 2 yıl önce ‘Filinta' dizisinde oynamıştı. Cihangir’de görüntülenen Ahmet Mekin, 1998’de İstanbul’u terk edip Erdek’e yerleşti.

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