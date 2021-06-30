Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakıldı

İstanbul Beyoğlu, Karaköy’de iddiaya göre dün gece bir restoranda yemek yiyen ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ile eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu ile mekan çalışanları arasında kavga çıktı.

Çıkan kavgada 7'si polis 12 kişi yaralandı. Çift, olay yerine giden polis ekiplerince gözaltına alınarak, Karaköy Polis Merkezi’ne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çınar ile Çalıkoğlu, savcılığa çıkarılmak üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR SERBEST

Savcılığa çıkarılan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, doğrudan serbest bırakılırken, Furkan Çalıkoğlu ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Olaya ilişkin ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

* Bütün gündemde ben ve erkek arkadaşım var. Az önce yazılanları okudum, her şeyin farkındayım. Yalnız bilmediğiniz şeyler var. Biz dün mekanda yemeğe çıktık. Mekanda görevliler tarafından rahatsız edildik.

* Daha sonra masamız değiştirildi. Masamıza tanımadığımız bir beyefendi geldi ve Furkan'ın kafasına bir anda şişe parçaladı. Buna rağmen Furkan çok sert bir tepki vermedi, kalktı kendini savunmaya çalıştı. Bu esnada orada çalışan bütün görevliler Furkan'ın üzerine saldırdılar.

* Yaklaşık 10-13 kişi, aynı şekilde bana da, kamera görüntüleri de var. Daha sonra polis geldi, polis geldiğinde her şey birbirine girmişti. Bana ve Furkan'a saldırı olmuştu, yaralanmalar olmuştu.

* Yani yok silahla saldırmalar, bıçakla yaralamalar bunlar söz konusu bile değil. Saldırı esnasında polisler bizi ayırmaya çalışırken, bazısının eli çizildi, bazısının kolu çizildi. Benimde Furkan'ın zaten bununla alakalı işlem başlatacağız. Devlet memuruna ve özellikle polise zarar verecek insanlar değiliz.