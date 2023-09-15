Ünlü oyuncu Drea de Matteo, OnlyFans’a katılma nedenini açıkladı

Sopranos dizisinin yıldızı Drea de Matteo, OnlyFans hesabı açmasının nedeninin Covid aşısı olmayı reddetmesi nedeniyle dizilerde rol alamaması olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Sopranos dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Drea de Matteo, OnlyFans hesabı açmasıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

51 yaşındaki oyuncu, Covid sürecinde aşı olmayı reddettiği ve bu nedenle iş alamadığı için OnlyFans’a katıldığını söyledi. Fox News’e konuşan Matteo, “Bazı insanların bu konuda hakkımda kötü şeyler söylediğini biliyorum. Ama bu yenilgiyi kabul etmeyen bir anne savaşçıyla ilgili bir durum” dedi.

Müzisyen sevgilisi Robby Staeble ve çocuklarının da bu kararını desteklediğini belirten Matteo, Covid aşısı olmadığı için menajerinin de kendisiyle çalışmak istemediğini, bu süreçte evini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını anlattı.

1999-2006 yılları arasında Sopranos dizisinde Adriana La Cerva karakterini canlandıran Matteo, 2004’te Emmy Ödülü kazanmıştı. Ünlü isim OnlyFans’te takipçilerinden aylık 15 dolar alıyor.

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