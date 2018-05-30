Ünlü oyuncu eski sevgilisini darp iddiasıyla hakim karşısında

Oyuncu Tolga Pancaroğlu’nun sunucu Eda Pera Küçük’e şiddet uygulayarak, tehdit ettiği gerekçesiyle “tehdit”, “hakaret” ve “basit yaralama” suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada Pancaroğlu’nun arkadaşları oyuncu Deniz Evin ve Adem İlker Durguner de “tehdit” suçundan 2’şer yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

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Oyuncu Tolga Pancaroğlu'nun sunucu Eda Pera Küçük'ü darp edip, tehdit ettiği gerekçesiyle ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle, arkadaşları oyuncu Deniz Evin ve Adem İlker Durguner'in de ‘tehdit’ suçundan 6’şar aydan 2'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Tolga Pancaroğlu, Deniz Evin ve İlker Durguner ile müşteki Eda Pera Küçük katıldı. Taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu avukatı da hazır bulundu.

‘PSİKOLOJİK DURUMUM CİDDİ ZARAR GÖRDÜ'

Suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık Tolga Pancaroğlu, Eda Pera Küçük ile yaklaşık bir yıl birliktelik yaşadıklarını söyledi. Ayrıldıktan sonra kendisi evde yokken Küçük'ün evine gelerek eşyalarını dağıttığını ve hasar verdiğini anlatan Pancaroğlu, “Ayrıldıktan sonra bir daha asla görüşmedim. Haliyle yaşadığım çevrede kendisiyle karşılaştım ama diyalog kurmadım. Bu dönem içinde sıklıkla değişik ve gizli numaralardan müşteki ve onun yönlendirmesi ile üçüncü kişiler beni arayıp nitelikli şekilde tehdit ediyordu. Sosyal medya linci ve asılsız haberler nedeniyle anlaştığım projede çalışamadım. Sosyal ve psikolojik durumum ciddi zarar gördü. Kendisini darp etmek bir yana düşmesi sonucu yaralandığında hastanede kendisine refakat eden bendim. Alkol aldıktan sonra merdivenlerden çıkarken dengesini kaybedip düştü” dedi.

BARIŞTIRMAYA ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Oyuncu Deniz Evin suç işleme kastı ile hareket etmediğini, Eda Pera Küçük ile Tolga Pancaroğlu'nun arasındaki sorunu çözmeye çalıştığını belirtti. Evin, “Yazılan mesajlarda suç teşkil edecek herhangi bir ibare yoktur. Beraatımı isterim” dedi. Diğer sanık Adem İlker Durguner ise Küçük'ü tehdit etmediğini söyleyerek, kendisine iyi niyet tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

“BENİM HAYATIM BİTTİ”

Sanık Tolga Pancaroğlu ile 3 yıl birliktelik yaşadığını belirten Eda Pera Küçük, daha önce de sanık tarafından darp edildiğini anlatarak, “Elindeki müstehcen görüntülerimi yayacağını söyleyerek üzerimde baskı kurmaya çalışıyordu. Şahıs kariyerinin bittiğinden bahsediyor, benim hayatım bitti. O dönem bel kemiğim kırıldı, sakat kaldım. Şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya katılma talebini kabul ederek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA

Duruşma öncesi adliye önünde İstanbul Kadın Meclisi adına konuşma yapan Dilber Sünnetçioğlu, “Kendi hayatımız hakkında karar verebilmek istiyoruz. Bunun için birlik olduk, hep beraber mücadele edeceğiz. Hakkımızı arayacağız. Davalarda kadın kardeşlerimizin yanında olacağız. 6284 sayılı kadını koruma kanunu etkin biçimde uygulansın. Kadınız, hep birlikte çok güçlüyüz. Bugün Eda Pera Küçük arkadaşımızın davası var. Eda'nın yanındayız. Onun birlikte dava süresince adliye koridorlarında olacağız. Hiçbir kadının uğradığı tacize, şiddete karşı sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.