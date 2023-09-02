Ünlü oyuncu estetik kurbanı oldu: Yaşam desteği kesildi

Arjantinli ünlü oyuncu Silvina Luna'nın geçirdiği estetik ameliyat sonrası 43 yaşında hayata veda etmesi, ülkede estetik tartışması başlattı.

Sozcu.com.tr

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Arjantin, 43 yaşındaki ünlü oyuncu Silvina Luna’nın ölümünün şokunu yaşıyor.

2011’de geçirdiği kalça estetiği ameliyatı sonrası ciddi komplikasyonlar nedeniyle sağlığı giderek kötüye giden Arjantinli oyuncu, önceki gün Buenos Aires’te böbrek yetmezliği sonucu hayata veda etti.

Arjantin basını, haftalardır hastanede tedavi gören oyuncunun kardeşi Ezequiel Luna’nın, yaşam destek ünitesinin kapatılmasına onay verdiğini aktardı.

Ameliyatı yapan doktor Aníbal Lotocki, Luna ve 3 başka kadının şikayeti üzerine yargılanmış ve şubat ayında “yanlış tıbbi müdahaleden” suçlu bulunmuştu ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Ünlü ismin avukatı Fernando Burlando, Luna’nın trajik ölümünün estetik konusunda bir “uyanma çağrısı” olması gerektiğini söyledi.

YASAKLI KİMYASALI ENJEKTE ETTİ

Bir hastanın ölümüyle de suçlanan estetik doktoru Lotocki’nin Luna ve diğer kadınların vücuduna Arjantin’de yasaklı bir kimyasal maddeyi enjekte ettiği ortaya çıkmıştı. 43 yaşındaki oyuncu, uzun süredir diyaliz tedavisi görüyordu ve son dönemde bakteriyel bir rahatsızlık nedeniyle sağlığı hızla kötüye gitmişti.

Böbrek nakli için sıra bekleyen Luna, ABD’ye giderek kalça ameliyatı sırasında vücuduna enjekte edilen kimyasal maddeyi aldırmıştı.

Buenos Aires Savcılığı, ülkeyi sarsan ölümle ilgili soruşturma talimatı verirken Luna’nın otopsi sonuçlarının inceleneceği bildirildi.

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