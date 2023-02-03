Ünlü oyuncu Gillian Anderson, kadın hayranlarına fantezilerini sordu

Gizli Dosyalar (X Files), The Crown ve son olarak Sex Education gibi birbirinden başarılı yapımda rol alan Emmy ödüllü ünlü oyuncu Gillian Anderson, kadınlardan cinsel fantezilerini kendisine göndermelerini istiyor.

Sozcu.com.tr

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Son olarak Netflix’in popüler dizisi “Sex Education”da dürüst seks terapisti Jean Milburn’ü oynayan Gillian Anderson, Instagram’da bir video yayınladı ve kadınlar ve seks üzerine büyük bir keşif başlattığını açıkladı.

Gillian Anderson, tüm dünyadan kadınları, cinsel fantezileri hakkında anonim olarak kendisiyle iletişime geçmeye çağırdı. 54 yaşındaki oyuncu, kadınlardan küratörlüğünü yaptığı kitap için en kişisel arzularını kendisine göndermelerini istedi.

Altın Küre ödüllü oyuncu şunları söyledi: “Kadınlar olarak seksin, seksten daha fazlası olduğunu biliyoruz, ancak çoğumuz bunun hakkında konuşmuyoruz. En derin, en mahrem korkularımız ve fantezilerimiz içimizde kalıyor. Ta ki birisi anahtarla gelene kadar. İşte anahtarın. Bana yazdığınız isimsiz mektuplardan oluşan bir kitap hazırlıyorum. Kadınların seks hakkında nasıl düşündüklerini araştıran bir kitap, çünkü seks kadınlık ve annelik, sadakatsizlik ve sömürü, rıza ve saygı, adalet ve eşitlik, aşk ve nefret, zevk ve acı.”

Anderson, yalnızca en çok güvendikleri kişilerle paylaşabilecekleri gizli fantezileri olup olmadığını sordu. Anderson, özellikle Gizli Dosylar’daki Dana Scully rolüyle tanındı. Oyuncunun hazırlık içinde oluğu kitap ise ünlü yayınevi Bloomsbury’den çıkacak.

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