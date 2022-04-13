Ünlü oyuncu hakkında kan donduran “cinsel taciz” iddiası

Olaylı bir boşanma süreci geçiren ünlü oyuncular Johnny Depp ve Amber Heard'ın 100 milyon dolarlık yeni dava süreçleri salı günü ABD'de başladı. Mahkemede bazı kan donduran iddialar yer aldı.

Sozcu.com.tr

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35 yaşındaki Amerikalı oyuncu Amber Heard, 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı ünlü aktör Johnny Depp’ten şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Çift, boşanmış olmalarına rağmen uzlaşamadı.

Boşanmalarının ardından 58 yaşındaki Depp, kendisine iftira attığını iddia ettiği eski eşi Heard’a 50 milyon dolarlık dava açmıştı. Ayrıca kendisini “eşini döven biri” olarak nitelediği için The Sun’la da mahkemelik olmuştu. Amerikalı oyuncu, her iki davayı da kaybetti. Depp, bu olayın ardından Hollywood'dan da aforoz edildi. Projeleri bir bir iptal edilen ünlü oyuncunun kariyeri ve kamuoyu önündeki imajı ciddi şekilde sarsıldı.

Bunun üzerine Heard da, Depp’e 100 milyon dolarlık yeni bir davayla karşılık verdi. Daily Mail’in haberine göre, davanın ilk duruşması dün Virginia, ABD’deki bir mahkemede görüldü.

“ONU İÇKİ ŞİŞESİYLE İSTİSMAR ETTİ”

Depp’in avukatları, “içten sorunlu” olduklarını iddia ettikleri Heard’in şiddete başvurmadan önce aktörü takip etmek için nasıl büyük çaba sarf ettiğini anlattı. Johnny Depp, aslında Heard’ün kendisine şiddet gösterdiğini ileri sürüyordu.



Amber Heard’ın avukatları ise kan dondurucu bir iddia ortaya attı. 2015’te Avustralya’da Depp’in üç gün boyunca Heard’ü rehin aldığını ve ona içki şişesiyle taciz ve istismarda bulunduğunu söyledi.



Heard’ün avukatı, “Onu bara sıkıştırdı. Şişeleri ona doğru fırlattı. Onu kırık şişelerin üzerinde yerde sürükledi. Onu yumrukladı. Onu tekmeledi. Onu öldüreceğini söyledi ve ondan nefret ediyor. Ona vuruyor, ona vuruyor. Ve sonra, bir içki şişesiyle ona istismarda bulunuyor” dedi. O konuşurken Depp, “Hayır” şeklinde başını salladı.

“DEPP’İ TAKİP ETTİ, ONU ELDE ETMEK İÇİN UĞRAŞTI”

Depp’in sözcüsü ise bu iddiaları şiddetle reddetti ve yaptığı açıklamada, “Bu hayali “cinsel şiddet kurbanı” iddiaları, Amber’in 2016’daki iddialarının başlangıcında asla yapılmadı ve sadece yıllar sonra, kendisine hakaretten dava açıldıktan sonra bir anda su yüzüne çıktı” dedi.

Depp’in avukatı Camille Vasquez de, “Heard, etrafındaki insanları manipüle eden son derece sorunlu bir kişidir” dedi. Vasquez ayrıca, ikilinin 2009 yılında The Rum Diary filminin setinde nasıl tanıştıklarını anlattı. “Depp’i takip etti, ona kur yaptı. ‘Aptal kız arkadaş’ rolünü oynayarak onu kazanmak için çok uğraştı ve işe yaradı, müvekkilim ona sırılsıklam aşık oldu” dedi.

Heard’ün Depp’e, fiziksel şiddete başvurduğunu, ona bir şeyler fırlattığını, ona vurduğunu, ona korkak olduğunu, yeterince erkek olmadığını söylediğini de iddia eden avukatın bu söylediklerine ise Heard cephesinden itiraz geldi.

Heard’ün avukatı Elaine Charlson Bredehoft da jüriye, Depp’in öfkeyle dolu olduğunu ve “bir iblis gibi” olduğunu söyledi. Bredehoft, “Depp, Karısı Amber’i annesi ve nefret ettiği kız kardeşi gibi gördü” diyerek öfkesinin “alkol ve uyuşturucu tarafından körüklendiğini” ekledi.

Henüz kesinleşen bir kararın çıkmadığı duruşmanın altı ila yedi hafta sürmesi bekleniyor ve mahkemeye katılması beklenen ünlüler arasında James Franco, Paul Bettany ve Ellen Barkin de yer alıyor.

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