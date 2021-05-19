Ünlü oyuncu hamileliğini böyle duyurdu

2013'te kendisi gibi oyuncu olan Brian Hallisey ile evlenen Hewitt, üçüncü çocuğunu beklediğini duyurdu. 5 ve 7 yaşlarında iki çocuğu olan çift, bir süre 9-1-1 dizisinde de beraber rol almıştı.

42 yaşındaki Hewitt, People dergisine şunları söyledi: “Her zaman üçüncüye açıktık, ancak böyle çılgın bir yılda bu ânı yaşayacağımızı kesinlikle düşünmemiştik. Şimdiye kadar gerçekten çok özel iki çocuk yetiştirdiğimize inanıyorum.”

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Hewitt, “9-1-1”de rol gereği hamile kalmış ve doğum yapmıştı. Güzel oyuncu eşinin de kendisine destek olduğunu belirtirken şu sözleri söyledi: “Doğum sırasında, kaya gibi sağlam… Onunla ilgili beni gerçekten güldüren şey ise çok fazla atıştırmalık yemesi. Genelde hastane çantamda benim için bir kıyafet ve bebek için kıyafet, sonra da Brian için atıştırmalıklar var!”

Hewitt, bu hamileliğinden sonra bir çocuk daha yapmayı planlamadıklarını da söylüyor: “Tekrar hamile kalacağımı sanmıyorum. Bence beş harika bir sayı.”