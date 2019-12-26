Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ünlü oyuncu Henry Cavill, çıplak sahneler için günlerce susuz kalmış
Ünlü oyuncu Henry Cavill, çıplak sahneler için günlerce susuz kalmış
Şimdilerde Netflix yapımı The Witcher dizisiyle izleyiciyle buluşan Henry Cavill, dizinin çekimlerinde yaşadıklarını anlattı. Ünlü oyuncu, üstsüz olduğu sahnelerde 3 gündür su içmediğini itiraf etti.
Magazin 26 Aralık 2019 - 09:56

Geçen hafta yayınlanan ve son günlerin en çok konuşulan yapımı olan The Witcher’ın başrolü Henry Cavill dizinin çekimleriyle ilgili ayrıntıları paylaştı.

Superman serisiyle yükselişe geçen Cavill, dizinin en önemli ismi. Rivyalı Geralt karakterine hayat veren İngiliz oyuncu, çekimelerde daha gerçekçi görünmek için özel bir diyet uyguladığını söyledi.

Çıplak sahneler çekilmeden önce diyetinde su alımını minimuma indiren ve böylelikle kaslarının daha çok belli olduğunu söyleyen 36 yaşındaki oyuncu, “Diyet uygulamak çok zor, aç kaldığınız oluyor ama üç gündür su içmiyorsanız, sonuncu gün yakınınızdaki suyun kokusunu alabildiğiniz bir noktaya geliyorsunuz” dedi.

Cavill, dizideki dövüş sahnelerinde dublör kullanmamayı tercih ettiğini belirtirken, “Bana göre, karakterin aksiyon sahnelerinde varolması ve hikaye içinde karakterin olduğu tüm sahnelerde yer alabilmek benim için çok önemli” diyerek The Withcer için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

İLGİLİ HABERThe Witcher 2. sezondan ipucu geldi! 2. sezonda ne olacak?
Son güncelleme: 10:00 - 26.12.2019
Etiketler