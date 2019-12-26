Ünlü oyuncu Henry Cavill, çıplak sahneler için günlerce susuz kalmış

Geçen hafta yayınlanan ve son günlerin en çok konuşulan yapımı olan The Witcher’ın başrolü Henry Cavill dizinin çekimleriyle ilgili ayrıntıları paylaştı.

Superman serisiyle yükselişe geçen Cavill, dizinin en önemli ismi. Rivyalı Geralt karakterine hayat veren İngiliz oyuncu, çekimelerde daha gerçekçi görünmek için özel bir diyet uyguladığını söyledi.

Çıplak sahneler çekilmeden önce diyetinde su alımını minimuma indiren ve böylelikle kaslarının daha çok belli olduğunu söyleyen 36 yaşındaki oyuncu, “Diyet uygulamak çok zor, aç kaldığınız oluyor ama üç gündür su içmiyorsanız, sonuncu gün yakınınızdaki suyun kokusunu alabildiğiniz bir noktaya geliyorsunuz” dedi.

Cavill, dizideki dövüş sahnelerinde dublör kullanmamayı tercih ettiğini belirtirken, “Bana göre, karakterin aksiyon sahnelerinde varolması ve hikaye içinde karakterin olduğu tüm sahnelerde yer alabilmek benim için çok önemli” diyerek The Withcer için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.