Ünlü oyuncu Jessie Cave’in bebeği coronaya yakalandı

Dünya çapında büyük başarı kazanan Harry Potter serisinin oyuncularından Jessie Cave, hayranlarına üzücü bir haber verdi.

Ekim ayında zorlu bir hamilelik sürecinin ardından oğlu Abraham’ı kucağına alan 33 yaşındaki Cave, bebeğinin corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Hastane odasından bir fotoğraf paylaşan Cave, İngiltere’deki yeni mutasyon sonrası alınan kısıtlama kararlarına da gönderme yaptı. Hayranlarından bebeği için dua etmelerini isteyen Cave mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Haberleri izole edilmiş bir hastane odasında izledim. Zavallı bebeğim corona oldu. Şu an durumu iyi ve günden güne daha da iyiye gidiyor. Bu mutasyon çok güçlü ve bulaşıcı. Umarım herkes önümüzdeki günlerde daha dikkatli olur. Yeni yıla böyle başlamak ve travmatik bir doğumdan bu kadar kısa süre sonra hastaneye dönmek istemezdim. Doktorlara minnettarım. Lütfen bebeğimin iyileşmesi için dua edin.”

Komedyen Alfie Brown’la 2014’te evlenen Cave’in, Donnie, Margot ve Abraham olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.