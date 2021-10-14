Ünlü oyuncu Jonah Hill sosyal medyada isyan etti

Hollywood'un ünlü isimlerinden Jonah Hill, Instagram'da yaptığı son paylaşımla dikkatleri çekti. Başarılı oyuncunun hayranlarından bir ricası var.

Sozcu.com.tr

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Jonah Hill, fiziksel görünümü ile ilgili yapılan yorumlara sonunda isyan etti.

37 yaşındaki oyuncu, çarşamba günü Instagram’da yaptığı paylaşımda takipçilerinden fiziksel görünümü hakkında yorum yapmamalarını istedi.

Instagram gönderisinde, “İyi niyetli olduğunuzu biliyorum ama bedenim hakkında iyi ya da kötü yorum yapmamanızı rica ediyorum. Bunun yararlı olmadığını ve iyi hissetmediğini bilmenizi istiyorum” yazdı.

Oscar adayı oyuncu, paylaşımın yorum kısmında çok sayıda kişiden de destek aldı. Saturday Night Live’dan Aidy Bryant, yeşil bir onay işaretinin emojisini paylaşırken bir takipçisi de Wolf of Wall Street yıldızına, “Bunu yazmana çok saygı duyuyorum. Hiç kimsenin bedeniniz hakkında yorum yapmaya hakkı yok, o sizin için kutsal ve hadi şimdi inanılmaz oyunculuk yeteneğinize ve projelerinize odaklanalım” yazdı.

37 YAŞINDAYIM VE SONUNDA KENDİMİ SEVİYORUM

Hill, bu yılın başlarında sosyal medyada “37 yaşındayım ve sonunda kendimi seviyorum ve kabul ediyorum” diyerek vücut pozitifliği sorunlarına değindi.

2018’de Inner Children adlı dergide, genç yaşta ünlenmesiyle beraber karşılaştığı sorunlar hakkında bir inceleme yayınladı. Hill, “Gençliğimin sonlarında ünlü oldum ve genç-yetişkin hayatımın çoğunu insanların şişman, iğrenç ve çekici olmadığımı söylemelerini dinleyerek geçirdim” dedi.

Hill, 2014 ve 2018 yılları arasında Mid90s filmini çekerken, bunun ne kadar acıttığını anlamaya başladığını söyledi:

“Gerçekten herkesin gençlik günlerinden kalma utandığı fotoğrafları olduğuna inanıyorum. Benim için bu; kendini çirkin hisseden, hip hop dinleyen ve bu patenciler topluluğu tarafından kabul edilmeyi çok isteyen 14 yaşındaki aşırı kilolu ve çekici olmayan çocuğa denk geliyor.”

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