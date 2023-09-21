Ünlü oyuncu Leah Remini Scientology tarikatına dava açmıştı… Tacizleri bitmek bilmiyor

Geçtiğimiz ay Scientology tarikatı hakkındaki iddialarla gündeme gelen bir zamanların popüler dizisi King of Queens oyuncusu Leah Remini, Scientologistler tarafından taciz edildiğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Tom Cruise, John Travolta, Kelly Preston ve Juliette Lewis gibi Hollywood’dan ünlü isimlerin de içinde bulunduğu Scientology tarikatıyla ilgili yeni iddialar kan dondurdu.

Tarikat kendisinden ayrılan ünlü oyuncu Leah Remini’yi hedef aldı.

1998 – 2007 yılları arasında yayınlanan ünlü komedi dizisi King of Queens’te Carrie karakterini canlandıran Leah Remini, Scientology lideri David Miscavige’e dava açtıktan sonra şimdi de mahkemeden Scientologistlerin kendisini taciz etmesinin durdurulması için tedbir talebinde bulundu.

Remini, 2016’da yayınlanmaya başlayan ve 3 sezon süren Leah Remini: Scientology and the Aftermath’in yapımcılarından. Programda Scientology Kilisesi’nin iç yüzü ve birbirinden ilginç iddialar eski tarikat üyeleriyle ortaya çıkarılıyor.

Remini, liderlerine karşı açtığı davadan dolayı öfkeli olan Scientologların kendisini agresif bir şekilde taciz ettiklerini söylüyor.

Oyuncu, 2 Ağustos’ta Scientology Lideri David Miscavige’e karşı dava açtığından beri Scientologların kendisine yönelik nefret kampanyalarını endişe verici bir şekilde arttığından şikayetçi.

TARİKAT LİDERİNİN EŞİ SENELERDİR ORTALARDA YOK

Scientology Kilisesi’ne 1979’da çocukken katılan ancak 2013’te ayrılan Remini, Miscavige’e taciz, gözetleme ve iftira iddialarıyla dava açıyor.

Aslında 63 yaşındaki Miscavige, tarikattan ayrılan eski Scientologlar tarafından çok sayıda davaya konu oluyor. Özellikle de eşi Shelly Miscavige’in yıllardır ortada görünmemesi, annesinin ise şüpheli bir şekilde ölmesi tarikat liderinin sık sık gündeme gelmesine neden oluyor.

Remini ise davasında, 2013 yılında kiliseden ayrıldıktan sonra kendisini yok etme kampanyasının arttığı iddia ediyor. Mahkeme belgelerine göre Scientology Kilisesi taciz, takip, karalama, kasıtlı duygusal sıkıntı yaratma, olası ekonomik avantaja müdahale ile suçlanıyor.

Belgeye göre, Remini Scientology’nin ruhani karargâhı olan Flag binasında tutulduğunu ve psikotik bir çöküntü yaşamasına neden olan bir süreçten geçirildiğini iddia ediyor.

KIZINI DA TACİZ ETMİŞLER

Remini, kilisede çalıştığını söylediği kişiler tarafından fiziksel olarak takip edildikten sonra koruma tutmak zorunda kaldığını da söylüyor. Ayrıca Scientology’nin aralarında Disney, Yahoo, Nissan, Coca-Cola, Nestle ve Expedia’nın da bulunduğu Remini’nin tarikat ile ilgili programının reklamverenlerine ve sponsorlarına mektuplar yazdığını iddia ediyor.

Davasında ayrıca Scientologistlerin, Los Angeles’ta Remini’yi takip etmesi için akıl hastalığı geçmişi ve sabıka kaydı olan bir adama para ödediği de belirtiliyor.

Remini ayrıca Scientology tarafından işletilen Twitter hesaplarının kızına tacizde bulunduğunu söylüyor.

Remini yaptığı açıklamada şunları söyledi: “17 yıllık taciz, korkutma, gözetleme ve iftiradan sonra Scientology ve David Miscavige’e karşı dava açıyorum. Scientology mağdurlarını savunmak hayatımı ve kariyerimi önemli ölçüde etkilemiş olsa da Scientology, beni susturmaya yönelik nihai hedefine ulaşamadı. Bu dava Scientology’nin bana yaptıklarıyla ilgili olsa da ben son yetmiş yılda Scientology’nin binlerce hedefinden sadece biriyim.

Scientology’de deneyimlediklerini paylaşan, hikayelerini anlatan ve onları savunan insanlar, vergi muafiyeti ve milyarlarca varlığa sahip bir tarikatın misillemesinden korkmadan bunu yapmakta özgür olmalı.

Basın, Scientology’nin kişisel hayatlarını ve kariyerlerini yok etmeye yönelik karmaşık bir istihbarat operasyonuyla karşı karşıya kalmadan Scientology hakkında haber yapma hakkına sahip.

Kolluk kuvvetleri, işlerini kaybetme korkusu olmadan Scientology’deki suçları soruşturma hakkına sahip.

Çocuklar, anneler, babalar, teyzeler ve amcalar, Scientology’nin kendilerine yönelik bir operasyon başlatmasından korkmadan, aile üyeleri üzerinde refah kontrolü talep etme hakkına sahip.”

Remini, ayrıca geçtiğimiz günlerde tecavüzden suçlanan ünlü oyuncu ve bir Scientologist olan Danny Masterson’ın ceza alması üzerine de mutlu olduğunu söylemişti. Remini, tecavüzlerden Scientology’i de suçlu tutmuştu.

TARİKAT LİDERİ DAVID MISCAVIGE VE KAYIP EŞİ SHELLY MISCAVIGE

Remini’nin iddiaları arasında en çarpıcı olan hiç şüphesiz tarikat lideri David Miscavige’in eşi Shelly’nin yıllardır kayıp olması.

Shelly, 1982’de David Miscavige ile evlendi ve birlikte Scientology Kilisesi’nde Commodore’s Messenger Organizasyonu adı verilen elit bir grubun üyeleri olarak yükseldiler. 2006 yılına kadar kilisede David’in yanında büyük bir rol oynadığı söyleniyordu.

Ancak oyuncu Leah Remini 2013 yılında kiliseden ayrıldıktan sonra Los Angeles Polis Departmanı’na kayıp raporu sundu. Soruşturmanın ardından Shelly’nin hayatta ve güvende olduğu duyurulsa da tarikat liderinin eşinin durumu hâlâ gizemini koruyor.

Shelly en son 2007’de babasının cenazesinde görüldü. Törene katıldığına dair fotoğraflar internette ortaya çıktı. Ancak o zamandan beri fotoğrafı çekilmedi.

Kilise ortadan kaybolduğunu inkar etti ve iyi olduğunu söyledi. Bir Scientology sözcüsü 2013 yılında “O göz önünde bir kişi değil ve mahremiyetine saygı gösterilmesini istiyoruz” dedi.

Leah Remini ise 2006’da Shelly hakkında sorular sormaya başladı. Remini, 2006 yılında Scientology üyesi Tom Cruise’un Katie Holmes’la olan düğününe katılırken Shelly’nin orada olmadığını fark ettiğini söylüyor; kocası David’in sağdıç olduğu düşünüldüğünde aktris bunu tuhaf bulduğunu söyledi.

11 Kasım 2022’de Los Angeles Polis Departmanı, Kayıp Kişiler Birimi dedektiflerinin 2014 yılında Shelly Miscavige’in bulunduğu yere gittiklerini, kendisi ve avukatıyla kişisel olarak temas kurulduğunu açıkladı.

ŞÜPHELİ BİR ÖLÜM, KAÇAN BİR BABA

Miscavige çifti, yakınlarıyla ilgili yaşadıkları trajik olaylarla da sık sık basında dikkat çekiyordu.

Shelly Miscavige annesini 1985 yılında kaybetmişti. Annesi Mary Florence Barnett Miller göğsünden üç, kafasından da bir kurşun yarası aldıktan sonra şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Ancak yapılan bir soruşturmanın ardından, ölümünün intihar olduğuna karar verildi.

David Miscavige ise babasıyla yaşadığı sorunlarla dikkat çeken bir isim… Babası Ron Miscavige, 40 yılı aşkın bir sürenin ardından 2012 yılında kiliseden ayrılmasından ölümüne kadar Scientology’i sert bir şekilde eleştiriyordu. Tarikatı ve Scientology’nin yozlaşmış lideri olarak tanımladığı oğlu David’i yerden yere vuruyordu. Ron Miscavige 2021 yılında beş yıllık kanserle mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

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