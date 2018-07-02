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Ünlü oyuncu Megan Fox Çanakkale’de
Ünlü oyuncu Megan Fox Çanakkale’de
Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox, bir belgesel çekimi için geldiği Çanakkale'de Troya Antik Kenti'ni ziyaret etti.
Magazin 2 Temmuz 2018 - 16:47

“2018 Troya Yılı” etkinlikleri kapsamında Los Angeles merkezli Türkiye’de faaliyet gösteren Travel Channel ekranlarında gelecek aylarda yayınlanacak mitolojik efsaneleri konu alan “Myths&mysteries with Megan Fox” isimli belgeselin Troya Savaşı’nı anlatan bölümü için Çanakkale’ye gelen ünlü oyuncu, ilk olarak Bozcaada ilçesine geçti.
meganfox3Bölgedeki belgesel çekimlerini tamamlayan Megan Fox, daha sonra Troya Antik Kenti’ni gezdi.
meganfox4Cep telefonuyla çevreyi görüntüleyen ünlü oyuncu, sıcak hava dolayısıyla sık sık hasır şapka takarak güneşten korunmaya çalıştı.

meganfox2(AA)

Son güncelleme: 16:54 - 02.07.2018
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