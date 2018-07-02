Ünlü oyuncu Megan Fox Çanakkale’de
“2018 Troya Yılı” etkinlikleri kapsamında Los Angeles merkezli Türkiye’de faaliyet gösteren Travel Channel ekranlarında gelecek aylarda yayınlanacak mitolojik efsaneleri konu alan “Myths&mysteries with Megan Fox” isimli belgeselin Troya Savaşı’nı anlatan bölümü için Çanakkale’ye gelen ünlü oyuncu, ilk olarak Bozcaada ilçesine geçti.
Bölgedeki belgesel çekimlerini tamamlayan Megan Fox, daha sonra Troya Antik Kenti’ni gezdi.
Cep telefonuyla çevreyi görüntüleyen ünlü oyuncu, sıcak hava dolayısıyla sık sık hasır şapka takarak güneşten korunmaya çalıştı.
(AA)