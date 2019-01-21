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Ünlü oyuncu Mesut Akusta’nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Mesut Akusta’nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Mesut Akusta’nın annesi Sare Akusta, Beykoz Çavuşbaşı Yavuz Sultan Selim Camiinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede ünlü oyuncu annesinin tabutunu defalarca öpüp gözyaşı döktü.
Magazin 21 Ocak 2019 - 15:07

Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın annesi Sare Akusta, dün hayata gözlerini yummuştu. Bugün Sare Akusta için, Beykoz Çavuşbaşı Yavuz Sultan Selim Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Mesut Akusta’nın yanı sıra oyuncu Nejat İşler ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Akusta, annesinin naaşının getirildiği cenaze aracından güçlükle indi. Ardından ünlü oyuncu annesinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

'Kürt İdris' lakaplı merhum kabadayı İdris Özbir'in oğlu Doğan Özbir, eniştesi Mesut Akusta'yı cenazede yalnız bırakmadı.

Kürt İdris lakaplı merhum kabadayı İdris Özbir’in oğlu Doğan Özbir, eniştesi Mesut Akusta’yı cenazede yalnız bırakmadı.

ENFEKSİYON KAPTI

Tabutu defalarca öpen Akusta, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu her ölümün erken olduğunu söyleyerek, “Anne annedir. 80 yaşında da olsa 100 yaşında da olsa annedir. Böyle bir salgın hastalık. Soğuk algınlığı çıkamadı yoğun bakımdan. Salgından dolayı enfeksiyon kaptı” dedi.
akusta(İHA)

Son güncelleme: 15:39 - 21.01.2019
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