Ünlü oyuncu Millie Bobby Brown’dan beklenmedik evlilik açıklaması

"Stranger Things" dizisiyle ünlü olan Millie Bobby Brown, ABD'li rock müzisyeni Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile nişanlanmıştı. Ünlü oyuncu, evlilik süreciyle ilgili merak edilen bir soruya yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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19 yaşındaki ünlü oyuncu Millie Bobby Brown, bir süredir birlikte olduğu Jake Bongiovi ile Nisan 2023’te nişanlandığını duyurmuştu.

Evlenme teklifi aldığını ve tek taş yüzüğünü de sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşan genç oyuncu, yaptığı son açıklamayla hayranlarının merak ettiği bir konuya açıklık getirdi.

Today’e konuşan Brown, müstakbel kayınpederi Jon Bon Jovi’nin düğünlerinde sahne almayacağını söyledi. Bu haber, hayranları için beklenmedik nitelikte oldu.

Bunun dışında düğün planlamasının sorunsuz gittiğini paylaşan yıldız isim, “Jake çok ilgili. Tüm süreç boyunca çok yardımcı oldu. Bu konuda kendimi hiç yalnız hissetmedim, bence bu gerçekten hoş. Ben her zaman ‘Bu iyi bir fikir mi? Bu iyi bir fikir mi?’ diye dolaşıyorum. Ama sonuçta bu ikimiz için de çok samimi bir gün ve ikimiz de gerçekten çok heyecanlıyız.” şeklinde konuştu.

Mayıs ayında Bon Jovi, şu anda 21 yaşında olan oğlunun Brown’la evlenmesinde hiçbir sorunu olmadığını söylemişti.

Bir televizyon programında konuşan ünlü isim, “Yaşın önemli olup olmadığını bilmiyorum. Biliyorsunuz, eğer doğru kişiyi bulursanız birlikte büyümek akıllıca olacaktır. Birlikte büyüyoruz ve sanırım tüm çocuklarım birlikte büyüyebileceklerini düşündükleri insanları buldular ve biz de hepsini seviyoruz.” dedi.

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