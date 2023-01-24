Ünlü oyuncu okul yıllarına ait fotoğraf paylaştı: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri

Oyuncu Peker Açıkalın, okul yıllarında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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1986 yılında ‘Bir Daha Umut’ adlı sinema filmiyle 23 yaşında oyunculuğa başlayan Peker Açıkalın, okul yıllarına ait bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

“MEĞER MESLEĞİMİN PROVALARINI YAPIYORMUŞUM”

Açıkalın paylaşımına “Ortaokula başladığım ilk gün… Farkındaysanız sağ kulağımın büyük olmasının nedeni de tüm can öğretmenlerimin eseridir. Çok çektiler sağ kulağımı, çok… Özellikle ilk 5 sene. Kulak hâlâ büyük! Ciddiyim. Onun için saçlarım hep uzundur. (Bu özelimi paylaşmak istedim. Benim sağ kulak büyüktür) Suçum ise derslerde her daim, yaramazlık ve espri yapıp, arkadaşlarımı güldürmekti. Meğer mesleğimin provalarını yapıyormuşum” notunu düştü.