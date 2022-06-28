Ünlü oyuncu Rebel Wilson ve sevgilisi romantik tatilleri için Kapadokya’da

Rebel Wilson ve sevgilisi Ramona Agruma'nın romantik kaçamakları için Türkiye'yi tercih ettiği ortaya çıktı. Wilson'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Kapadokya'da olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Rebel Wilson ve kız arkadaşı Ramona Agruma, ilişkilerini açıkladıktan sonra romantik bir tatile çıktılar. Akdeniz’deki Fransız Korsika Adası’nda konaklamanın keyfini çıkaran çift, ardından da Kapadokya’ya geçti.

10 Haziran’da bir Instagram gönderisinde Ramona Agruma ile ilişkisini kamuoyuna açıklayan komedi oyuncusu, sevgilisiyle çıktığı tatilden fotoğraflar paylaşarak dikkat çekiyor. Wilson, bir yatta retro tarzı bikinisiyle verdiği pozu yayınladıktan sonra Kapadokya’dan da sık sık paylaşımlar yaptı.

Wilson, Agruma ile olan ilişkisini 10 Haziran’da Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafta duyurmuş ve şu satırlara yer vermişti: “Bir Disney Prensi aradığımı sanıyordum… Ama belki de tüm bu zaman boyunca gerçekten ihtiyacım olan şey bir Disney Prensesiydi.”

Çift bu yılın başından beri birlikte görülüyor ve mart ayında Vanity Fair Oscar Partisi’nde de kırmızı halıda birlikte yürümüşlerdi.

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