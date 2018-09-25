Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti | Yakup Yavru Kimdir?

Kısa bir süre önce kendi mezarını yaptırdı haberleriyle gündeme gelen oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti. “Bana Sevgiyi Anlat” isimli dizi ile oyunculuk kariyerine başladı. “Böyle Mi Olacaktı?”, “İkinci Bahar”, “Marziye”, “Unutabilsem”, “En Son Babalar Duyar”, “Kınalı Kar”, “Mihriban”, “Geniş Aile”, “Papatyam” gibi televizyon yapımlarında yer alan Yakup Yavru kimdir? İşte hayat hikayesi...

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25. Adana Film Festivali için Adana’da bulunun ünlü oyuncu Yakup Yavru, açılış töreni sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

MEZARINI YAPTIRMIŞTI

Geçen mayıs ayında kendisine yaptırdığı mezarın başında gazetecilere poz veren Amasyalı sinema ve tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, “Yerimi çok beğendim. Hemen ölesim geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum” şeklide konuşmuştu.

Amasyalı sinema ve tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, 35 bin lira harcayarak, memleketinde kendisi için mermer ile taştan mezar yaptırmış ve “Yerimi çok beğendim. Hemen ölesim geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum” şeklinde konuşmuştu.

YAKUP YAVRU KİMDİR?

Yakup Yavru, 1 Mart 1952 tarihinde Amasya'da doğdu. Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra birçok şehirde görev aldı. Öğretmenlik yaptığı dönemde tiyatro ile de ilgilenmeye başlayan Yakup Yavru, “Bana Sevgiyi Anlat” isimli dizi ile oyunculuk kariyerine başladı. “Böyle Mi Olacaktı?”, “İkinci Bahar”, “Marziye”, “Unutabilsem”, “En Son Babalar Duyar”, “Kınalı Kar”, “Mihriban”, “Geniş Aile”, “Papatyam” gibi televizyon yapımlarında yer alan Yavru birçok reklam filminde de yer aldı. Yakup Yavru ayrıca; “Babam ve Oğlum”, “Kutsal Damacana”, “Recep İvedik”, “Destere”. “Ceberrut”, “Baş Belası”, “Benzersiz”, “Aşka Geldik”, “Kiraz Mevsimi” gibi filmlerde de rol aldı.