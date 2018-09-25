Ünlü oyuncu Yakup Yavru’ya veda | Yakup Yavru kimdir?

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Adana’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yakup Yavru için tören düzenlendi.25’inci Uluslararası Adana Film Festivali’nde Emek Ödülü almak üzere davet edilen ünlü oyuncu Yakup Yavru (66), sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yavru için, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda cenaze töreni düzenlendi. Oyuncun bugün alması planlanan ödül ise tabutunun yanına konuldu.

“ÖDÜL ALACAĞINI DUYUNCA GÖZLERİ DOLMUŞTU”

Törende konuşan Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, “Son nefesini verirken dostlarının yanında olması, onun için büyük bir onurdur. Biz, Adana Film Festivali olarak o eşsiz nefesini tekrar hissetmek, onun alın terini onurlandırmak için Emek Ödülü’nü vermek üzere Adana’ya davet etmiştik. Kendisi bu haberi aldığında çok mutlu olmuş, gözleri dolmuş, çok sevdiği Adana’da hatırlanmış olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirmiş. Bugün kendisine ödülünü takdim edecektik. Maalesef gerçekleştiremedik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.



‘EMEK ÖDÜLÜ’ TABUTUNUN YANINA KONULDU

Törende Yavru için Kur’an tilaveti gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Yavru’nun Türk Bayrağı’na sarılı tabutunun önüne alması planlanan Emek Ödülü kondu. Türk sinemasının ünlü isimleri, cenaze töreni esnasında duygu dolu anlar yaşadı.



SANAT DÜNYASI YALNIZ BIRAKMADI

Tiyatro salonunda hazırlanan kürsüye konulan Yavru’nun Türk bayrağı örtülen tabutunun önüne gelen, aralarında Yusuf Sezgin, Nuri Alço ve Coşkun Göğen’in de bulunduğu sanatçı dostları dua etti.



CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Törenin ardından Yavru'nun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Amasya'ya gönderildi.



YAKUP YAVRU KİMDİR?

Yakup Yavru, 1 Mart 1952 tarihinde Amasya’da doğdu. Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra birçok şehirde görev aldı. Öğretmenlik yaptığı dönemde tiyatro ile de ilgilenmeye başlayan Yakup Yavru, “Bana Sevgiyi Anlat” isimli dizi ile oyunculuk kariyerine başladı. “Böyle Mi Olacaktı?”, “İkinci Bahar”, “Marziye”, “Unutabilsem”, “En Son Babalar Duyar”, “Kınalı Kar”, “Mihriban”, “Geniş Aile”, “Papatyam” gibi televizyon yapımlarında yer alan Yavru birçok reklam filminde de yer aldı. Yakup Yavru ayrıca; “Babam ve Oğlum”, “Kutsal Damacana”, “Recep İvedik”, “Destere”. “Ceberrut”, “Baş Belası”, “Benzersiz”, “Aşka Geldik”, “Kiraz Mevsimi” gibi filmlerde de rol aldı.