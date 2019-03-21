Ünlü oyuncular ‘uyuşturucu davasında yeniden savunma yaptı

Uyuşturucu ticareti yapmaktan 4er yıl 2’şer ay hapse çarptırılan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca’nın da aralarında bulunduğu sanıkların İstinaf Mahkemesinde yeniden yargılandıkları dava görüldü. Anne olma hayali olduğunu söyleyen oyuncu Gizem Karaca, gelecek planlaması konusunda davanın önünde engel olduğunu söyledi.

Ünlülerin de aralarında bulunduğu ve yaklaşık 6 yıl süren uyuşturucu davasında, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'yı 4'er yıl 2'şer ay, şarkıcı Cenk Eren'i ise 6 yıl 3 ay hapse çarptırmıştı. Yerel mahkemenin geçtiğimiz yıl mayıs ayındaki kararının ardından dosya, İstinaf Mahkemesine taşınmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, ünlü oyuncuların da aralarında bulunduğu 20 sanığın yeniden yargılanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde yeniden görülen davaya, oyuncular Gizem Karaca ve Yusuf Akgün'ün de aralarında bulunduğu sanıklar ve avukatları katıldı. Davadaki tek tutuklu sanık Murat Özgener ise cezaevinden getirildi. Oyuncu Çağatay Ulusoy ve sanatçı Cenk Eren ise mazeret sunarak duruşmaya katılmadı.

GİZEM KARACA: ANNE OLMA HAYALİM VAR

Anne olma hayali olduğunu ancak önündeki engellerden dolayı cesaret edemediğini söyleyen oyuncu Gizem Karaca, “Bu olay yaşandığında daha 19 yaşındaydım. Türkiye'ye ailemle birlikte geleli 3-4 yıl olmuştu. Çok hızlı bir şekilde iş hayatına atıldım. Çalışma ortamında uyuşturucu madde ile tanıştım. İş ve arkadaş ortamında kullandım. Ancak uyuşturucu madde satın almadım, kimseye vermedim, üzerimde bulundurmadım. Kimseye vermem mümkün değil. 7 yıl oldu. Bu sürede çok etkilendim ve yıprandım. Geçen yıl evlendim. Anne olmak ve gelecekle ilgili plan yapmak istiyorum. Bu dava önümde engel olarak durmaktadır. Bunların göz önünde bulundurulmasını ve beraatıma karar verilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

‘SARIMSAK APARATI SADECE KULLANIM İÇİN DELİL OLABİLİR'

Karaca'nın avukatı ise, müvekkilinin uyuşturucu kullandığını kabul ettiğini ancak ticaretini yapmadığını vurgulayarak, “Elde edilen aparat sarımsak öğütmede kullanılan bir aparattır. Üzerinde uyuşturucu madde bulaşığı elde edilememiştir. Bu da sadece kullanım suçuna delalet edebileceğini göstermektedir” dedi. Davadaki tek tutuklu sanık Murat Özgener ise pişman olduğunu söyledi.

‘TİCARET YAPSAYDIM AZ PARAYLA TİYATRO YAPMAZDIM'

Oyuncu Yusuf Akgün ise, bir dönem uyuşturucu kullandığını belirterek, kimseye uyuşturucu temin etmediğini anlattı. Oyuncu Kaan Turgut da tiyatro sanatçısı olduğunu söyleyerek, “Uyuşturucu madde ticareti yapsaydım az bir para için bu kadar tiyatro oyunu oynayıp kendimi yormazdım” dedi.

‘ALLAH BİZİ AFFETSİN' DİYE SAVUNMA YAPTI

Uyuşturucu kullanarak hata yaptığını söyleyen oyuncu Tolga Disanlı, “Biz de her insan gibi fıtrat olarak yanlış yaptık ve kullandık. Allah bizi affetsin” ifadelerini kullandı.

‘YARIM SİGARAYI ÇAĞATAY İLE İÇTİK'

Sette çalıştığını söyleyen Niyazi Canbaz ise Çağatay Ulusoy'un bir kes evine geldiğini ve yarım sigaralığı birlikte içtiklerini anlattı.Çağatay Ulusoy'un avukatı ise, müvekkilinin uyuşturucu madde ticaretinden sorumlu tutulamayacağını düşündüğünü söyledi.

ÇAĞATAY ULUSOY VE CENK EREN SAVUNMA YAPACAK

Ceza Dairesi heyeti, Çağatay Ulusoy ve Cenk Eren'in mazeretini kabul ederek, savunmalarının alınması için duruşmayı erteledi. Öte yandan tutuklu sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verildi.

