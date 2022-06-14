Charlie Sheen ve Denise Richards’ın kızı OnlyFans hesabını duyurdu

Ünlü oyuncular Denise Richards ve Charlie Sheen'in kızı Sami Sheen, popüler abonelik sitesi OnlyFans'te bir hesap açtı.

Sozcu.com.tr

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Liseyi terk eden 18 yaşındaki Sami Sheen, pazartesi günü sosyal medyada paylaştığı bikinili bir fotoğrafla yeni hesabını duyurdu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, genellikle müstehcen veya pornografik materyallere ev sahipliği yapan siteye katıldığı haberi, babası Charlie Sheen tarafından iyi karşılanmadı.

Us Weekly’ye yaptığı bir açıklamada bu hareketi “göz ardı etmediğini” açıklayan 56 yaşındaki aktör, “Benim çatım altında gerçekleşmedi” dedi.

“Sami, şimdi 18 yaşında ve annesiyle birlikte yaşıyor” diyen Sheen’in 2006’da boşandığı eski karısı Denise Richards’ı suçladığı görülüyor.

Sheen, “Bunu tasvip etmiyorum ama engelleyemediğim için onu klas, yaratıcı olmaya ve dürüstlüğünden ödün vermemeye çağırdım. Ebeveyn olarak yapabileceğim tek şey ona rehberlik etmek ve kararına güvenmek, o kendi seçimlerini yapıyor” diye ekledi.

51 yaşındaki annesi Denise Richards ise gönderinin altına “seni her zaman destekliyorum ve arkandayım, seni seviyorum” diye yorum yaptı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM DE YER ALIYOR

Yeni abonelik hizmetini açıklayan gönderisinde Sami, havuzdan dışarı doğru eğilirken siyah askılı bikinisiyle poz verdi.

Sayfasına bir aylık abonelik yaklaşık 344 TL (19,99 Dolar) tutarında ve daha önce yayınladığı tüm içeriklere erişim sağlıyor.

Pek çok içerik oluşturucu, çıplak veya müstehcen içerik yayınlamak için OnlyFans’ı kullansa da, Cardi B ve Bella Thorne dahil olmak üzere birçok ünlü ve Influencer’ın de aboneler için farklı içerikler yayınladıkları hesapları var.

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