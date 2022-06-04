Ünlü oyuncunun evi 10 milyon dolara satıldı: Yıkılacak

Betty White'ın Los Angeles'taki evi 10,6 milyon dolara satılırken, yeni bir yapı için yıkılacağı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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100 yaşına günler kala Aralık 2021’de hayatını kaybeden Altın Kızlar dizisinin renkli siması Betty White’ın 1968’den beri kullandığı Brentwood semtindeki evi, yeni bir yapı için yıkılacak.

Brentwood semtinde bulunan White’ın evi, nisan ayından bu yana satıştaydı ve perşembe günü toplam 10,6 milyon dolara satıldı. Wall Street Journal’ın haberine göre, bu hafta sözleşme imzalanmadan önce ev için çok sayıda teklif geldi. Evin bulunduğu mahalledeki sınırlı stok nedeniyle evin oldukça hızlı satıldığı kaydedildi.

White, eşi Allen Ludden’ın mülkü satın almasından sonra 1968’den beri 3.029 metrekarelik evde yaşadı. Aslen 1952’de inşa edilen kapılı ev; beş yatak odası, altı banyo, yer altı yüzme havuzu ve bir arka bahçeye sahip.

White’ın evi muhtemelen yeni bir bina için yıkılacak.

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