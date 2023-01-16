Ünlü oyuncunun ilk aşk pozuna beğeni yağdı
Şükrü Özyıldız, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Büşra Cebe ile aşk pozunu sosyal medyasından paylaştı. Özyıldız ve sevgilisinin pozuna beğeni yağdı.
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, başrolünde yer aldığı ‘Alice’ müzikalindeki dansçı Huri Murphy ile ayrılığın ardından Büşra Cebe ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Özyıldız, kendisi gibi oyuncu olan Büşra Cebe ile ilk aşk karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Daha önce sosyal medya hesabından hiç fotoğraf paylaşmayan ikili, el ele görüntülenmişti.
SİYAH KALP EMOJİSİ DİKKAT ÇEKTİ: TEŞEKKÜRLER ARKADAŞLAR
Şükrü Özyıldız, sevgilisini öptüğü kareyle ilgili yaptığı paylaşıma gelen “Hayırlı olsun” yorumlarına, “Teşekkürler arkadaşlar” şeklinde yanıt verdi.
Oyuncu, poza siyah kalp emojisi bıraktı.
Şükrü Özyıldız ile Büşra Cebe’nin aşk pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.