Tarzan’ın oğlu annesini öldürdü

Bir zamanların ünlü dizisi Tarzan’ın oyuncusu Ron Ely’nin eşi, öz oğulları Cameron Ely tarafından birçok yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cameron Ely, yaşadıkları çiftlik evinde sebebi bilinmeyen bir nedenle annesini öldürüp ambulansı arayarak babası Ron’un annesini öldürdüğünü iddia etti.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan trajik olayda, anne Valerie Lundeen Ely çok sayıda bıçak darbesi alınmış halde buldunu. Olay yerinde hayatını kaybeden 62 yaşındaki Ely’nin öz oğlu tarafından öldürüldüğü açıklandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin evin çatısında şüpheli olarak gördüğü Cameron Ely’yi ateş ederek öldürdüğü bildirildi.

81 yaşındaki oyuncunun gördüğü tedavi nedeniyle konuşmakta zorluk çektiği açıklandı. Oğlunun olay yerinden arabayla uzaklaştığını söyleyebilen Ely, oğlunun kullandığı arabayı hastalığından dolayı tarif edemedi.