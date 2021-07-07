Ünlü oyuncunun kızlarıyla fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu

58 yaşındaki oyuncu, mayo markası Andie ile bir araya geldi. Moore, markanın destekçisi olduğunu ve kampanyaya nasıl katılma kararı aldığını şu sözlerle anlattı:

“Geçen yıl boyunca, bağlantı kurabilmek, her zamankinden çok daha önemli bir hale geldi. Başından beri bir yatırımcı olarak Andie’nin destekçisi oldum ve şimdi, her zamankinden çok daha fazla, özgürlük ve beraberlik yazını karşılamak için onlara katılmanın mükemmel bir zaman olduğunu hissettim.”

Kampanyaya kızlarını da dahil eden Moore, “Kızlarımı bu kampanyaya dahil etmek benim için önemliydi ve umarım başkaları da hayatlarında anlamlı bağlantılar kurmak ve sevdikleri insanlarla her anı kutlamak için önlere çıkan fırsatları değerlendirir” dedi.

Markanın yeni koleksiyonu, ailelerle geçirilen zamana atıfta bulunuyor. Andie Kurucusu Melanie Travis şunları söyledi: “Bu takımların içinde hepsi seksi görünüyor, değil mi?”

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