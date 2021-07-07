Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ünlü oyuncunun kızlarıyla fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu

Demi Moore mayo tanıtımı için üç kızıyla birlikte poz verdi. Rumer, Scout ve Tallulah annelerine mayo tanıtımlarının çekimlerinde eşlik ederken Moore, fotoğrafları Instagram hesabından paylaşarak hayranlarının beğenisine sundu. Kampanya için çekilen fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Güncellenme: 16:36, 07/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Ünlü oyuncunun kızlarıyla fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu

58 yaşındaki oyuncu, mayo markası Andie ile bir araya geldi. Moore, markanın destekçisi olduğunu ve kampanyaya nasıl katılma kararı aldığını şu sözlerle anlattı:

“Geçen yıl boyunca, bağlantı kurabilmek, her zamankinden çok daha önemli bir hale geldi. Başından beri bir yatırımcı olarak Andie’nin destekçisi oldum ve şimdi, her zamankinden çok daha fazla, özgürlük ve beraberlik yazını karşılamak için onlara katılmanın mükemmel bir zaman olduğunu hissettim.”

Kampanyaya kızlarını da dahil eden Moore, “Kızlarımı bu kampanyaya dahil etmek benim için önemliydi ve umarım başkaları da hayatlarında anlamlı bağlantılar kurmak ve sevdikleri insanlarla her anı kutlamak için önlere çıkan fırsatları değerlendirir” dedi.

Markanın yeni koleksiyonu, ailelerle geçirilen zamana atıfta bulunuyor. Andie Kurucusu Melanie Travis şunları söyledi: “Bu takımların içinde hepsi seksi görünüyor, değil mi?”

İlginizi ÇekebilirSharon Stone'un Meryl Streep'i hedef alan sözleri sosyal medyada olay olduSharon Stone'un Meryl Streep'i hedef alan sözleri sosyal medyada olay olduİlginizi ÇekebilirBruce Willis ve Demi Moore'un kızı Tallulah Willis nişanlandıBruce Willis ve Demi Moore'un kızı Tallulah Willis nişanlandı