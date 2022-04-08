Ünlü pop punk yıldızı Avril Lavigne nişanlandı

Akılda kalıcı şarkıları ve kendine has tarzıyla 2000'li yıllarda fırtınalar estiren ünlü pop punk yıldızı Avril Lavigne nişanlandı.

Sozcu.com.tr

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37 yaşındaki Kanadalı pop şarkıcısı Avril Lavigne, erkek arkadaşı Amerikalı müzisyen ve şarkıcı Mod Sun ile nişanlandı.

35 yaşındaki Mod Sun, Paris’te dizlerinin üzerine çökerek sevgilisi Lavigne’ye evlenme teklif ettiği anları Instagram hesabından paylaştı. Müzisyen çiftin öncesinde bir yıllık beraberliği bulunuyordu.

Sevgilisine kalp şeklinde elmas bir yüzük takan Mod Sun, “Tanıştığımız gün senin o kişi olduğunu biliyordum” ifadesini kullandı.

People’a konuşan Avril Lavigne ise, “Bu, isteyebileceğim en mükemmel, romantik teklifti. Paris’te Seine Nehri’ndeki bir teknedeydik. Bir kemancımız, şampanyamız ve güllerimiz vardı. Zaman durmuş gibiydi ve o anda sadece ikimiz vardık” sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

Lavigne ayrıca Beverly Hills’teki XIV Karats isimli kuyumcunun hazırladığı yüzüğüne de değinerek, “En başından beri kalp şeklinde bir pırlanta istediğimi biliyordu çünkü tanıştığımız gün üzerinde kalp şeklinde taşlı yüzükler vardı. O zamandan beri onları her gün takıyoruz, bu yüzden kalp şeklinde bir nişan yüzüğüne sahip olmak uygun olan tek şey. Onu çok seviyorum” dedi.

Avril Lavigne’in geçmişte yine müzisyen olan Chad Kroeger ve Deryck Whibley ile yaptığı iki evliliği bulunuyor.

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