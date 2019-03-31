Ünlü radyocudan sert tepki: “Burası Teksas mı?”
Oy verme işlemi sırasında “açık oy kullandırma” tartışmasının sonucunda Saadet Partili baba oğulun AKP’li adayın yeğeni tarafından öldürülmesine radyocu Zeki Kayahan Coşkun da Twitter’dan sert tepki gösterdi.
Coşkun, “Burası Teksas mı?” diye başlayan mesajında şöyle dedi: “Kabile devleti mi? Başınız sağolsun. Allah rahmet etsin… Umarım ilerleyen saatlerde, oy sayımında başka ölen, yaralanan olmaz. Bir seçim için değmez. Hepimiz birbirimizin komşusu, akrabası, arkadaşıyız. Aklımızı kaybetmeyelim.”