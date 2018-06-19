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Ünlü rap şarkıcısı silahlı saldırıda öldürüldü
Ünlü rap şarkıcısı silahlı saldırıda öldürüldü
Müzik dünyasında 'XXXtentacion' olarak bilinen Amerikalı ünlü rap müzik şarkıcısı Jahsey Dwayne Onfroy, Florida eyaletine bağlı Miami kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Magazin 19 Haziran 2018 - 09:27

Çocukluğundan başlayarak başı sık sık belaya giren; ruhsatsız silah taşıma, soygun, kavga gibi nedenlerden dolayı birkaç kez hapis yatan ünlü şarkıcının Miami’de bir motosiklet mağazasından çıktıktan sonra uğradığı silahlı saldırıda yaralandığı belirtildi.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Saldırının ardından bir hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki rap müzik şarkıcısı Onfroy’un yapılan bütün müdahalelere karşın kurtarılamadığı ve yaşamını yitirdiği bildirildi. Onfroy’a birisi kırmızı maskeli 2 kişinin saldırdığı açıklanırken, Afrika asıllı oldukları iddia edilen saldırganların bir araçla olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.

Son güncelleme: 12:52 - 19.06.2018
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