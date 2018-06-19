Ünlü rapçi ‘Ezhel’ uyuşturucuya özendirmekten yargılanıyordu! Mahkeme kararını verdi

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ve ‘Ezhel’ ismiyle tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu ilk duruşmada beraat etti. Sanık Sercan İpekçioğlu savunmasında, “Aklıma bu bitkiyle fotoğraf çekilmek geldi. Bunu muziplik olsun diye paylaştım. ‘Geceler’ isimli parçamı ise sanatsal faaliyet kapsamında Türkiye’de çekilecek olan bir diziye müzik olarak yaptım” ifadelerini kullandı.

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Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs'ta tutuklanan ‘Ezhel' ismiyle tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada ‘ilk kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sercan İpekçioğlu ile avukatları katıldı. Duruşmayı İpekçioğlu'nun ailesi, kız arkadaşı ve çok sayıda hayranı da izledi. Öte yandan duruşma salonunun bulunduğu katta yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda hayranı da dışarıda destek verdi.

‘MUZİPLİK OLSUN DİYE PAYLAŞTIM'

Müzisyen olduğunu ve aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söyleyen sanık Sercan İpekçioğlu, “Öncelikle fotoğrafla başlamak istiyorum. Ankara'da bir arkadaşımın giyim mağazasına arada giderim. Orada otururken bahçede bitki gördüm. Hint keneviri olduğunu anladık, söktük. O ara aklıma bu bitkiyle fotoğraf çekilmek geldi. Altına eski bir şarkı sözü olan ‘esrar perdesi' yazdım. Bunu muziplik olsun diye paylaştım. ‘Geceler' isimli parçamda ise gecenin karanlığından ve gizeminden bahsediyorum. Bunu edebi anlamda, sanatsal faaliyet kapsamında Türkiye'de çekilecek olan bir diziye müzik olarak yaptım. Bu parçada uyuşturucu madde kullanmaya özendirme kastım yoktur” dedi.

‘UYUŞTURUCUNUN ZARARLARINI ANLATTIM'

Şarkılarında uyuşturucu kullanımının zararlarını anlattığını söyleyen sanık İpekçioğlu, “Ayrıca benim ‘Yarınımız yok' isimli parçamda ben uyuşturucunun zararlarını anlattım. Kullanıldığı takdirde ölüme neden olduğu temasını işledim. Suç işleme kastı ile hareket etmedim. Eserlerim tamamen benim hayal ürünümdür. Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi talep ederim” ifadelerini kullandı.

‘FANTASTİK VAMPİR HİKAYESİ'

Müvekkilinin beraatını talep eden sanık İpekçioğlu'nun avukatı Fuat Ekin ise, “İddianamede iki tane eylemden bahsedilmiş. Biri espri olsun diye paylaşılmış bir fotoğraf ve ‘Geceler' isimli fantastik bir vampir hikâyesinden ibarettir. İddianamede düzenlenen eylemin yaptırımı ağırdır. Sanık üzerine atılı suçu işlememiştir” dedi.

Son sözü sorulan İpekçioğlu beraatını istedi.

Mahkeme, sanık İpekçioğlu'nun suç işleme kastıyla hareket etmediği anlaşıldığından beraatine karar vererek, tahliyesine hükmetti. Mahkeme hakimi Dilber Atalay, İpekçioğlu'nun tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tazminat hakkı olduğunu hatırlattı.

Kararın ardından duruşma salonunun bulunduğu katta bulunan kalabalık grup, beraat kararını alkışlarla karşıladı.

‘YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ RAP'

Duruşma sonrası Sercan İpekçioğlu'nun annesi Ulya Turgut “Yaşasın tam bağımız rap” diyerek, kolundaki Ezhel yazılı dövmeyi gösterdi. Avukat Fuat Ekin ise, hukukun yerini bulduğunu söyledi.