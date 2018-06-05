Ünlü rapçi Ezhel’in 10 yıla kadar hapsi istendi

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ve ‘Ezhel’ ismiyle tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Son dönemde şarkıları internette milyonlarca kişi tarafından dinlenen ve ‘Ezhel' ismiyle tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu 23 Mayıs'ta ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme’ suçundan tutuklandı. Savcılık tarafından ünlü rapçi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

BİMER'E İHBAR EDİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) sistemi üzerinden yapılan suç ihbarında ‘Ezhel’ adını kullanan Sercan İpekçioğlu'nun sosyal medyadan yayınlamış olduğu paylaşımlarda uyuşturucu madde kullanımını özendiren yayınlar yapıldığı yönünde ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Instagram hesabında yapılan paylaşımda Sercan İpekçioğlu'nun hint keneviri bitkisi ile çekinmiş fotoğrafının bulunduğu ve fotoğrafın 5 bin 182 kişi tarafından beğenildiği tespit edildi. Ayrıca İpekioğlu tarafından ‘Esrarın da etkisiyle ışık daha parlak çekilir nefesler’ şeklinde paylaşım yapıldığı belirlendi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Sercan İpekçioğlu'nun ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılması ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İpekçioğlu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.