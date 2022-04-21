Ünlü rapçi göz altına alındı, 8 milyon TL ödeyip serbest kaldı

33 yaşındaki ünlü rapçi A$AP Rocky, çarşamba günü Los Angeles Uluslararası Havaalanı'nda Kasım 2021'de karıştığı bir silahlı saldırıyla bağlantılı olarak gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Guardian’ın haberine göre, gerçek adı Rakim Mayers olan rapçi A$AP Rocky, Los Angeles polis departmanı tarafından göz altına alındığında kız arkadaşı Rihanna ile Barbados’taki tatilinden dönüyordu. Çift, bu baharda bir çocuk bekliyor.



Amerikalı rapçinin avukatı Alan Jackson, NBC News’e müvekkilinin tutuklandığını doğruladı.

A$AP Rocky, 6 Kasım 2021 gecesi Los Angeles’ta daha önce medyada yer almayan bir silahlı saldırı nedeniyle soruşturma altındaydı. Kurtulan kurban polise, rapçi ve diğer iki kişinin sokakta tabancayla kendisine yaklaştığını söyledi.

Polis raporlarına göre kurban, A$AP Rocky’nin kendisine üç veya dört kez ateş ettiğini ve bir kurşunun sol elini sıyırdığına inandığını iddia etti. TMZ, memurların şu anda Los Angeles’taki evinde bir arama emri çıkardıklarını bildirdi.

A$AP Rocky’nin, tam 8 milyon TL (550 bin Dolar) kefalet ödeyerek serbest kaldığı belirtildi.

Ünlü şarkıcı Rihanna ile ilişkisiyle de gündemden düşmeyen rapçi, “aldatma” haberlerine de konu olmuştu. A$AP Rocky’nin, Rihanna’nın yakın arkadaşı Amina Muaddi ile birlikte olduğu söylense de bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir ASAP Rocky ve Rihanna ilişkisindeki aldatılma hikâyesi açığa kavuştu: 'İddialar asılsız'

İlginizi Çekebilir Rihanna: 'Doğum sonrasında kontrolü kaybetmekten korkuyorum'