Ünlü rapçi ‘Yeezy’ terliklerle dalga geçti

Geçen hafta Kim Kardashian kocası Kanye West’in Yeezy markasına ait yeni sezon çocuk terliklerinin görüntülerini, “Yeezy’nin yeni çocuk terlikleri. Aman Tanrım çok sevimli! Lastik gibi ve çok rahat” notuyla paylaşmıştı. Kardashian çocuklarının giydiği Yeezy terlikler ise ünlü rapçi Snoop Dogg’ın dikkatini çekti.

Amerikan TheShadeRoom blogu da terlikleri paylaşınca, Dogg’ın tepkisinden kaçamadı. Paylaşımın altına, ABD Başkanı Donald Trump’a başvuruda bulunarak birkaç mahkumun serbest bırakılmasını sağlayan Kim Kardashian’ı hedef alarak, “Önce mahkumları hapishaneden çıkardı şimdi hapishane terlikleri satacak” yorumunda bulundu. Dalga konusu olan terliklere gelen bu yorum 20 binden fazla beğeni ve 450 cevap aldı.

Başka bir rapçi Milan Christopher ise “Şimdi bu adam 2 dolarlık terlikleri 500 dolara mı satacak?” yorumunda bulundu. Bir başka kullanıcı ise fotoğrafın altına, “Hapishaneye girip bunlardan bedavaya edinebilirsin” yazdı. Yeezy terliklerinin tasarımlarıyla ilgili sosyal medya kullanıcılarının da kafası karışık.